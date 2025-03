Aevis Victoria steigert 2024 Umsatz und Betriebsergebnis

CH-Verlauf: Schwächer – Defensive Werte bewahren SMI vor grösserem Rückgang

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstagvormittag nach. Nach dem starken Vortag, an dem der Leitindex SMI ein neues Allzeithoch markiert hatte, sei nun eine vorsichtigere Gangart angesagt, heisst es am Markt.