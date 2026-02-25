Alcon legt im Schlussquartal zu und rechnet mit weiterem Wachstum

Genf/Fort Worth – Der Augenheilmittel-Konzern Alcon hat im vierten Quartal 2025 sein Wachstum beschleunigt. Nicht zuletzt die neu lancierten Produkte fanden guten Absatz und trugen zum guten Abschneiden bei. Sie sollen auch 2026 für steigende Umsätze sorgen.

In den Monaten Oktober bis Dezember nahm der Umsatz um 9 Prozent auf 2,70 Milliarden US-Dollar zu, wie Alcon am Dienstagabend mitteilte. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 7 Prozent. Im dritten Quartal war der Konzern währungsbereinigt mit 5 Prozent, im ersten Halbjahr lediglich um 3 Prozent gewachsen.

Die betriebliche Kernmarge, die von Alcon als Mass für die Profitabilität herangezogen wird, sank indes auf 19,0 Prozent gegenüber den 20,1 Prozent aus dem vierten Quartal 2024. Und unter dem Strich verblieb ein Kerngewinn von 78 Cents je Aktie nach 72 Cents im Vorjahr.

Mit den vorgelegten Zahlen zum Umsatz und Gewinn hat Alcon die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen, jene zu der operativen Marge hingegen verfehlt. Die Experten hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 2,69 Milliarden Dollar, einer Kernmarge von 19,6 Prozent sowie einem Kerngewinn je Aktie von 77 Cents gerechnet.

Weiteres Wachstum angestrebt

Im Gesamtjahr 2025 stieg der Umsatz von Alcon um knapp 5 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Damit haben die Verkäufe in etwa wie vom Unternehmen prognostiziert (+4 bis 5 Prozent) zugelegt. Treiber des Wachstums waren neu lancierte Produkte wie die Chirurgie-Technologie-Geräte «Unity VCS» oder Vision-Care-Kontaktlinsen.

Die operative Kernmarge kam indes bei 19,8 Prozent nach 20,6 Prozent im Jahr 2024 zu liegen. Und der Kerngewinn lag bei 3,07 Dollar je Aktie nach zuvor 3,05 Dollar. Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt Alcon eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 28 Cents zur Auszahlung vor.

Zudem werde Verwaltungsrat Scott Maw an der GV vom 30. April nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Er soll durch Scott Herren ersetzt werden. Herren habe in verschiedenen grösseren Unternehmen wichtige Positionen bekleidet, etwa als Finanzchef des US-Konzerns Cisco.

Im neu angelaufenen Jahr will die Gruppe den Umsatz weiter steigern. Zu konstanten Währungskursen sollen die Einkünfte um 5 bis 7 Prozent zulegen. Ausserdem strebt Alcon laut den Angaben eine Verbesserung der operativen Kernmarge im Bereich von 70 bis 170 Basispunkte an, während der Gewinn je Aktie um 9 bis 12 Prozent nach oben gehen soll.

Zur Steigerung der Profitabilität sollen nebst Wachstum auch Sparmassnahmen beitragen. Insgesamt im Rahmen verschiedener Initiativen Einsparungen in Höhe von 100 Millionen Dollar vorgesehen, 50 Millionen davon dürften bereits im Jahr 2026 erreicht werden. (awp/mc/pg)