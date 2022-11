Alcon senkt nach Q3 die Umsatz-Prognose für 2022 erneut leicht

Genf/Fort Worth – Der auf Augenbehandlungen spezialisierte Alcon-Konzern hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zwar erneut mehr Umsatz erzielt. Auch der Reingewinn lag klar höher. Beim Ausblick für den Umsatz buchstabiert das Genfer Unternehmen hingegen erneut leicht zurück.

In den Monaten Juli bis September 2022 rückten die Verkäufe konkret um 1,9 Prozent auf 2,12 Milliarden vor, wie Alcon am späten Dienstagabend mitteilte. Die operative Marge des Konzerns kam bei 9,7 Prozent zu liegen (VJ 1,0%), die operative Kernmarge bei 17,2 Prozent (VJ 17,7%).

Unter dem Strich schrieb Alcon einen Reingewinn von 116,0 Millionen US-Dollar (VJ 2,0 Mio). Der deutliche Anstieg kommt primär aufgrund buchhalterischer Effekte zustande. In der Vorjahresperiode hatte Alcon Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe vorgenommen. Mit den erzielten Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten gemäss AWP-Konsens in etwa getroffen.

«Schwieriges Umfeld»

«Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal spiegeln die anhaltend starke operative Leistung des Unternehmens in einem extrem schwierigen makroökonomischen Umfeld wider», wurde CEO David Endicott, zitiert. «Die Nachfrage nach unseren Produkten war robust, und wir verzeichneten ein besonders starkes Wachstum in unseren internationalen Märkten.»

Nach Sparten betrachtet gelang Alcon im Geschäft mit Gerätschaften für die Augenchirurgie im dritten Quartal ein Wachstum. So stieg der Umsatz des Bereichs Surgical auf 1,22 Milliarden von zuvor 1,16 Milliarden. Die Umsätze mit Implantaten spiegelten die sich verbessernden Bedingungen auf den internationalen Märkten wider, teilte Alcon dazu mit. Darunter sei etwa eine gestiegene Nachfrage nach dem Produkt Vivity gewesen.

Gut gewesen seien auch die Umsätze mit dem Hydrus Microstent, der seit der kürzlichen Übernahme von Ivantis zum Portfolio von Alcon gehört. Hingegen gab es Rückgänge beim Verkauf von Intraokularlinsen in Südkorea. Grund war hier eine Änderung der Kostenübernahme durch die Versicherungen.

Was das Geschäft mit Kontaktlinsen anbelangt, so lief dieses weniger gut. Der Umsatz sank leicht auf noch 908 Millionen von zuvor 923 Millionen US-Dollar. Negativ wirkten sich hier etwa Währungseffekte aus. Zu konstanten Wechselkursen hätte man ein Wachstum verzeichnet, betonte Alcon.

Prognose gesenkt

Mit Blick auf das Jahr 2022 senkt Alcon die Prognose mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen beim Umsatz erneut leicht. Konkret wird noch ein Umsatz von 8,5 bis 8,7 Milliarden US-Dollar angestrebt (bisher: 8,6-8,8 Mrd USD). Der verwässerte Kerngewinn pro Aktie wird noch bei 2,20 bis 2,25 US-Dollar erwartet.

Dieser Ausblick gehe davon aus, dass der Weltmarkt 2022 leicht über seinen historischen Raten wachse und dass die Inflation im weiteren Verlauf des Jahres auf dem derzeitigen Niveau bleibe. Auch rechne man damit, dass sich die Lieferketten nicht wesentlich verschlechterten und dass der US-Dollar auf dem Wechselkursniveau von Mitte Oktober 2022 verharre, so Alcon. Ausgeschlossen werden laut dem Konzern ausserdem jegliche Auswirkungen der angekündigten Übernahme von Aerie Pharmaceuticals.

Zur Mittelfrist-Prognose äusserte sich das Unternehmen derweil nicht erneut. Bis 2025 will der Augenheilkunde-Spezialist bekanntlich die Umsatzschwelle von 10 Milliarden US-Dollar knacken. Die Core-EBIT-Marge soll dann bei 24 bis 26 Prozent zu liegen kommen. Ab 2024 soll sich ausserdem die Übernahme von Aerie Pharmaceuticals, die für das vierte Quartal 2022 erwartet wird, positiv auf den (verwässerten) Kerngewinn pro Aktie auswirken. (awp/mc/pg)