Zürich – In der Schweiz ist im vergangenen Braujahr wieder etwas mehr Bier getrunken worden. Der Branche kam dabei der aussergewöhnlich heisse Sommer zugute. Wachstumstreiber waren allerdings einmal mehr die alkoholfreien Biere.

Insgesamt legte der Bierabsatz im Braujahr 2025/26 (per Ende September) um 0,8 Prozent auf rund 476 Millionen Liter zu, wie der Schweizer Brauerei-Verband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr war der Markt noch um 1,8 Prozent geschrumpft. Der Pro-Kopf-Konsum lag im Berichtsjahr bei 51,5 Litern.

Vom Zuwachs profitierten vor allem ausländische Brauereien. Während die Bierimporte um 4,4 Prozent zulegten, ging der Absatz der heimischen Brauereien um 0,3 Prozent zurück.

Der heisseste Sommer seit Messbeginn bescherte der Branche zwischen Juni und August ein Absatzplus von 5,4 Prozent. Ein schwaches erstes Quartal sowie veränderte Konsumgewohnheiten verhinderten jedoch ein stärkeres Wachstum im Gesamtjahr. Zum schwachen Start ins Braujahr trug laut dem Verband insbesondere der Lieferstreit zwischen Feldschlösschen und Migros bei.

Alkoholfreies Bier immer beliebter

Der Absatz alkoholfreier Biere stieg derweil um 15 Prozent auf knapp 41 Millionen Liter, nachdem er bereits im Vorjahr um 13 Prozent zugelegt hatte. Der Marktanteil erhöhte sich damit von 7,5 auf 8,5 Prozent. Gut drei Viertel der hierzulande abgesetzten alkoholfreien Biere stammen aus heimischer Produktion. Der Absatz alkoholhaltiger Biere ging hingegen um 0,4 Prozent zurück.

Bereits in zwei bis drei Jahren könnte alkoholfreies Bier das Spezialbier als zweitbeliebteste Biersorte hinter dem Lagerbier ablösen, sagte SBV-Direktor Marcel Kreber am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Nach dem Craft-Beer-Boom der 2010er-Jahre beobachte er zudem eine Rückkehr zu traditionellen Bierstilen. Anzeichen für ein erneutes Wachstum bei typischen Craft-Bieren wie IPA oder Stout sehe er derzeit nicht.

Als einen Grund für den rückläufigen Alkoholkonsum ortet Verbandspräsident Nicolò Paganini das gestiegene Gesundheits- und Fitnessbewusstsein insbesondere jüngerer Menschen. Alkoholische Getränke passten weniger gut zu deren Lebensstil.

Auch die Bedeutung der Gastronomie für die Brauereien nimmt weiter ab. Erstmals seit den Coronajahren sank deren Anteil am Bierabsatz mit 29,7 Prozent unter die Marke von 30 Prozent. Vor 20 Jahren hielten sich der Absatz über den Detailhandel und jener über die Gastronomie noch die Waage.

Brauereien unter wirtschaftlichem Druck

Die Braubranche habe in den vergangenen 20 Jahren kaum vom Bevölkerungswachstum profitieren können, sagte Paganini. Gleichzeitig machten den Brauereien die gestiegenen Produktionskosten zu schaffen. So hätten sich in Europa innert fünf Jahren die Strom- und Gaspreise für Industriebetriebe mehr als verdoppelt. Auch Glasflaschen und Aluminiumdosen seien deutlich teurer geworden.

Davon seien auch die Schweizer Brauereien betroffen, da sie einen Grossteil ihrer Rohstoffe und Verpackungsmaterialien aus dem europäischen Ausland bezögen. Die Mehrkosten hätten die Brauereien laut Paganini bislang mehrheitlich selbst getragen, was die Mittel für Investitionen schmälere.

Der wirtschaftliche Druck zeigt sich auch in der Branchenstruktur. So sei die Zahl der Brauereien von über 1200 auf etwas mehr als 1000 gesunken, sagte Paganini. Betroffen seien bislang vor allem kleinere Betriebe. Ob es künftig auch unter grösseren Brauereien vermehrt zu Übernahmen komme, sei schwer abzuschätzen. (awp/mc/ps)

Schweizer Brauerei-Verband (SBV)