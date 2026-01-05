Alle 116 Verletzten von Crans-Montana identifiziert – Fragezeichen zu Anwesenheit minderjähriger Opfer

Sitten/Crans-Montana – Alle 116 Verletzten der Brandkatastrophe von Crans-Montana sind inzwischen identifiziert worden. 83 sind nach Angaben der Walliser Staatsanwaltschaft derzeit noch hospitalisiert.

Die Staatsanwalt teilte am Montag weiter mit, dass es sich um 116 Verletzte der Brandkatastrophe handle. Drei in jener Nacht in der Notaufnahme behandelte Personen seien zunächst dem Ereignis zugerechnet worden, obwohl sie nicht damit im Zusammenhang standen.

Bei den Verletzten handelt es sich laut den neusten Angaben um 21 Schweizerinnen, 47 Schweizer, 10 Französinnen und 11 Franzosen, 4 Italienerinnen und 6 Italiener, 2 Polinnen, eine Belgierin, eine Portugiesin, eine Staatsangehörige der Tschechischen Republik, 4 männliche serbische Staatsangehörige, einen Australier, einen Bosnier, einen Staatsangehörigen der Republik Kongo, einen Luxemburger sowie vier Männer mit doppelter Staatsangehörigkeit (Frankreich/Finnland – Schweiz/Belgien – Frankreich/Italien – Italien/Philippinen).

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) teilte seinerseits auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag mit, dass insgesamt 38 verletzte Patienten in ausländische Spitäler und Kliniken gebracht worden sind. Je sieben wurden nach Belgien und Deutschland verlegt, 16 Personen nach Frankreich und 8 Personen nach Italien.

Fragezeichen zu Anwesenheit minderjähriger Opfer von Crans-Montana

Die Hälfte der 40 Todesopfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS war minderjährig. Laut der Walliser Staatsanwaltschaft ist unklar, ob sich diese Jugendlichen unrechtmässig in der Bar aufhielten. Gemäss dem Walliser Gesetz über die Beherbergung, die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken (GBB) darf ein Minderjähriger unter 16 Jahren nach 22.00 Uhr keine Bar besuchen, ausser in Begleitung eines Elternteils oder eines gesetzlichen Vertreters. Dies bestätigte die Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Ich bin nicht in der Lage zu sagen, ob diese Personen begleitet waren.» Von 20 in der Silvesternacht ums Leben gekommenen Minderjährigen hatten acht ihr 16. Lebensjahr noch nicht vollendet.

Auch die Entscheidung, die Betreiber nicht vorbeugend in Haft zu nehmen, sorgte zuletzt für Gesprächsstoff. «Es gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass sie sich der Justiz entziehen wollen», betonte Pilloud. «Sollten Hinweise auftauchen, die das Gegenteil belegen, könnten wir sie in Haft nehmen.» Sie erinnerte ausserdem daran, dass nur natürliche Personen als beschuldigt gelten können und nicht eine Einheit wie beispielsweise eine Gemeinde. (awp/mc/pg)