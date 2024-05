Aluflexpack mit Umsatzrückgang im ersten Quartal

Reinach AG – Der Verpackungsspezialist Aluflexpack hat im ersten Quartal 2024 weniger Umsatz erzielt. Dennoch bleibt das Unternehmen positiv gestimmt und bestätigte die Guidance für das laufende Gesamtjahr.

Der Umsatz fiel in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent auf 90,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei seien die Volumen im tiefen einstelligen Prozentbereich gestiegen, negative Preiseffekte hätten sich aber stärker ausgewirkt.

Ohne die Effekte der Hyperinflation in der Türkei hätte der Umsatz 91,4 Millionen Euro betragen. Die Nachfrage habe erste leichte Zeichen einer Erholung gezeigt, sich in den verschiedenen Endmärkten aber stark unterschiedlich entwickelt, heisst es weiter.

Segmente Tiernahrung und Kaffee & Tee legen zu

Unterstützt wurde das Volumenwachstum beispielsweise von den Bereichen Tiernahrung sowie Kaffee & Tee. Der Bereich Tiernahrung habe sowohl von neuen Produkten als auch von Marktanteilsgewinnen und der Expansion in neue Regionen profitiert. Der Bereich Kaffee & Tee habe derweil das Geschäft auf neue Regionen ausgeweitet.

Die Strategie werde auch im aktuell gedämpften Umfeld fortgesetzt und er blicke «mit Optimismus in die Zukunft», wird CEO Johannes Steurer in der Mitteilung zitiert. Entsprechend wird der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte. Demnach rechnet Aluflexpack für 2024 weiterhin mit einem Nettoumsatz ohne die Effekte der türkischen Hyperinflation zwischen 370 und 410 Millionen Euro und einem Betriebsgewinn (EBITDA) zwischen 51 bis 565 Millionen Euro. Zudem will sich die Gruppe auf die Schuldensenkung sowie den Free Cashflow konzentrieren. (awp/mc/pg)