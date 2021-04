Aon mit neuer Führungsriege in der Schweiz

Über Aon

Aon ist ein führendes, globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen und bietet eine breite Palette an Lösungen zu Themen wie Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit an. Aon berät weltweit in über 500 Versicherungsbüros Kunden aus 120 Ländern. Die Gesellschaft gehört zu den internationalen Marktführern im Bereich Risikomanagement und zählt über 50.000 qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.



Über Aon Schweiz AG

In der Schweiz vereint Aon an den Standorten Basel, Freiburg, Lugano, Neuenburg, Nyon, Baar, Rapperswil und Zürich über 350 Mitarbeiter. Der Hauptsitz von Aon Schweiz ist in Zürich. Aon Schweiz