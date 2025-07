APG verbessert Profitabilität trotz tieferem Umsatz im ersten Halbjahr

Genf – APG SGA hat im ersten Halbjahr 2025 die Zurückhaltung der Werbeauftraggeber zu spüren bekommen und weniger Umsatz erwirtschaftet. Dank guter Kostenkontrolle und tieferen Konzessionsabgaben nahm die Betriebsmarge trotzdem leicht zu. Zu den weiteren Aussichten gibt sich das Management wie gewohnt wenig konkret.

Die Werbeerträge der APG-Gruppe verminderten sich in den ersten sechs Monaten um 1,5 Prozent auf 148,2 Millionen Franken. Die geo- und wirtschaftspolitischen Unsicherheiten in den ersten Monaten des Jahres hätten zu einer allgemeinen Zurückhaltung der Werbeinvestitionen geführt, schreibt die Schweizer Marktführerin in ihrem am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht.

Weiter rückläufig entwickelte sich gleichzeitig der Aufwand für Konzessionen und Kommissionen. Und auch der Personalaufwand wie auch der Betriebs- und Verwaltungsaufwand gingen zurück.

Als Folge erhöhte sich der EBIT um 4,7 Prozent auf 14,9 Millionen, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 10,0 Prozent von 9,4 Prozent. Das Konzernergebnis betrug 12,1 Millionen nach 11,9 Millionen im Vorjahr.

Kein konkreter Ausblick

In der Schweiz gingen die Werbeerträge in einem gemäss APG sehr anspruchsvollen Marktumfeld um 1,6 Prozent auf 141,0 Millionen zurück. Nach einem rückläufigen Jahresbeginn habe sich ab Mai eine Erholung eingestellt. Viel Werbung platzierten insbesondere Unternehmen und Institutionen aus den Branchen Handel, Finanzen sowie Kultur. Weniger gut lief es dagegen mit den Plakaten für Automobil, Bekleidung, Uhren und Einrichtungen.

Ohne den Rückgang bei der sehr zyklischen politischen Werbung sowie dem Wegfall der nun verbotenen Tabakwerbung wäre die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr in der Schweiz gar positiv gewesen, so APG weiter.

Im kleinen Auslandsmarkt Serbien nahmen die Werbeerträge in Schweizer Franken geringfügig um 0,2 Prozent ab. In Lokalwährung sei das Geschäft indes weiter gewachsen.

Der Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung fällt, wie bei APG üblich, wenig konkret aus. Die unvorhersehbare geo- und wirtschaftspolitische Lage führe weiterhin zu einem kurzfristigen Planungs- und Buchungsverhalten, so die Mitteilung. Das APG-Management zeigt sich zuversichtlich, dass die Aussenwerbung auch weiterhin Marktanteile gewinnen werde und APG die eigene Position als Markt- und Innovationsführerin weiter ausbauen könne. (awp/mc/ps)