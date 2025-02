Arbonia vollzieht Verkauf der Klimadivision

Arbon – Der Bauzulieferer Arbonia hat am (gestrigen) Mittwoch den Verkauf der Klimadivision wie angekündigt vollzogen. Ende Januar hatte auch die EU-Kommission grünes Licht für den Verkauf an die chinesische Midea Gruppe gegeben. Damit war die letzte regulatorische Hürde genommen.

Der Verkaufserlös führe zu einem Mittelzufluss von 742 Millionen Euro und werde zu einem Buchgewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich führen, teilte Arbonia am Donnerstag mit. Weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Closing sollen anlässlich der Bilanzmedienkonferenz vom 4. März 2025 folgen.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, einen Grossteil des erzielten Verkaufspreises an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Ein weiterer Teil des Erlöses soll zur Ablösung der Brückenfinanzierung für die getätigten Akquisitionen des spanischen Innentürenherstellers Dimoldura und des tschechischen Spezialtürenherstellers Lignis verwendet werden. Darüber hinaus soll ein weiterer Teil für den Schuldenabbau verwendet werden, heisst es.

Ausschüttung von insgesamt 5,38 Fr. je Aktie

Darüber entschieden wird an der Generalversammlung am 25. April 2025. Zusätzlich zu den ordentlichen Traktanden wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären Anträge zur Erlösbeteiligung unterbreiten. Dabei wird wie angekündigt eine Herabsetzung des Nennwerts der Aktie auf 0,20 von 4,20 Franken beantragt. Die Differenz aus der Kapitalherabsetzung von rund 280 Millionen Franken oder 4,00 Franken je Aktie soll an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt werden.

Weiterhin ist auch die Abstimmung über die Ausschüttung der bisher zurückbehaltenen ordentlichen Dividende von 0,30 Franken je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorgesehen. Zudem soll eine Sonderdividende von 1,20 Franken das angekündigte Aktienrückkaufprogramm ersetzen. Weiter beantragt der Verwaltungsrat eine Dividende von 0,33 Franken für das Geschäftsjahr 2024. Insgesamt würden damit 5,83 Franken je Aktie ausgeschüttet, heisst es.

Wechsel in der Konzernleitung

Im Zusammenhang mit dem erfolgten Closing scheidet auch Alexander Kais, CEO der verkauften Klimadivision, aus der Konzernleitung der Arbonia Gruppe aus. Im Gegenzug wird Markus Hütt, COO und verantwortlich für die Business Unit «Glass Solutions», in die Konzernleitung aufgenommen. (awp/mc/ps)