Aryzta bestätigt bisherige Prognose für Geschäftsjahr 2025

Zürich – Aryzta kommt wie geplant voran. Daher bestätigt der Tiefkühlbackwarenhersteller seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Näheres dazu will das Unternehmen am 22. Januar 2026 bekannt geben.

«Wir machen gute Fortschritte bei der Beschleunigung und Stärkung unserer Kostenoptimierungsmassnahmen, um die Umsetzung unserer Prognose zu untermauern», wird VR-Präsident und Interims-CEO Urs Jordi in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Umfassende Vertriebsinitiativen in allen Geschäftsbereichen sowie aggressive Kostensenkungspläne würden die Umsetzung unseres Mittelfristplans für 2028 und die damit verbundenen Ziele sicherstellen.

Aryzta erwartet wie bereits angekündigt für 2025 ein organisches Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, das durch Volumen und Preise gestützt wird, wie Aryzta mitteilt. Zudem werde damit gerechnet, im Jahr 2025 ein EBITDA von mindestens 300 Millionen Euro und einen freien Cashflow von rund 100 Millionen Euro zu erzielen, heisst es weiter.

Aryzta wird den Jahresabschluss und den Finanzbericht für das Gesamtjahr 2025 am 2. März 2026 veröffentlichen. (awp/mc/ps)