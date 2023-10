Aufwind im Automarkt flaut ab

Bern – Erstmals seit einem halben Jahr hat der Aufwärtstrend am Schweizer Automarkt etwas an Schwung verloren. Nach den zweistelligen Wachstumsraten der letzten sechs Monate resultierte im September 2023 im Vergleich zum Vormonat nur noch ein leichtes Plus, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte.

Konkret wurden im vergangenen Monat insgesamt 21’578 Personenwagen erstmals in Verkehr gesetzt. Mit 631 Immatrikulationen mehr ist das ein Plus von 3 Prozent zum Vorjahresmonat. Aufsummiert auf Jahressicht beträgt das kumulierte Marktwachstum damit noch 12,5 Prozent oder insgesamt 182’906 registrierte Neuwagen nach drei Quartalen.

Kleineres Wachstum bei Steckerfahrzeugen

Ebenfalls geringer ausgefallen sei zudem das Wachstum bei Steckerfahrzeugen. Nach neun Monaten hätten zwar sowohl rein elektrische Personenwagen mit einem Marktanteil von knapp 20 Prozent an den Neuzulassungen, als auch Plug-in-Hybride (8,9%) leicht zulegen können. Die Zuwachsraten hätten sich aber auch hier im Vergleich zu den Vorjahren deutlich abgeschwächt, heisst es dazu. (awp/mc/ps)