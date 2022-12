Aus für Tabakwarenfabrik BAT im Jura ist besiegelt

Boncourt – British American Tobacco (BAT) schliesst den Standort im jurassischen Boncourt mit 220 Beschäftigten definitiv im nächsten Jahr. Die Geschäftsleitung in London ging nicht auf die von den Gewerkschaften und der Personalkommission gemachten Vorschläge ein.

Dies gaben Gewerkschafts- und Personalvertreter an einer Medienkonferenz am Mittwochnachmittag in Boncourt bekannt. «Die Entlassungen werden, in mehreren Wellen, im Laufe des nächsten Jahres ausgesprochen», sagte Yves Defferrard von der Gewerkschaft Unia vor den Medien.

Eine Delegation mit Vertreterinnen und Vertretern der Personalkommission und der Gewerkschaften Unia und Syna hatte der Geschäftsleitung letzte Woche ihre Vorschläge unterbreitet, um die Schliessung zu verhindern. Diese habe sich zwar beeindruckt von dieser Arbeit gezeigt, sei aber bei ihrem Schliessungsentscheid geblieben.

Laut den Gewerkschaften sind mit dem Sozialplan die Bedingungen für die rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich verbessert worden. Dieser sei von einer Personalversammlung mit grosser Mehrheit gutgeheissen worden. (awp/mc/pg)