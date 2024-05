Auto Schweiz wählt Thomas Rücker zum Direktor

Bern – Die Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure, Auto Schweiz, hat Thomas Rücker an der Generalversammlung vom Donnerstag offiziell zum neuen Direktor gewählt. Er folgt damit, wie bereits im Februar angekündigt, ab dem 1. Juni auf Andreas Burgener, der in den Ruhestand treten wird.

Ferner wurde Matthias Walker neu in das Leitungsgremium des Verbands gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Walker ist Managing Director & Vice-President of the Board of Directors bei Mazda (Suisse). Der Vorstand wächst damit auf sechs Personen an. Die beiden zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder, Helmut Ruhl und Matthias Walker, wurden für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Auto Schweiz begründet die Erweiterung des Vorstands mit der gestiegenen Mitgliederzahl. An der Generalversammlung wurden auch die Auto AG Group und Cadillac Europe neu aufgenommen.

Strategie aktualisiert

Zusätzlich zu den Personalentscheidungen haben die Mitglieder an der GV auch noch die Strategie des Verbands aktualisiert und erweitert. Dies sei notwendig gewesen, da die Automobilbranche sich in einer tiefgreifenden Transformationsphase befinde, heisst es weiter. Die neue Strategie sei unter der Leitung des erst im August 2023 neu gewählten Präsidenten Peter Grünenfelder erarbeitet worden. Grünfelder folgte seierseits auf den zum Bundesrat gewählten Albert Rösti.

Mit der überarbeiteten Strategie soll das verbandspolitische Gewicht gestärkt werden, schreibt Auto Schweiz weiter. Unter anderen wolle man sich für die Gleichberechtigung aller Verkehrsträger und für die Optimierung der Rahmenbedingungen für alternative, CO2-neutrale Antriebsarten, einsetzen. (awp/mc/pg)