Autoneum ersetzt CEO Matthias Holzammer durch Eelco Spoelder

Winterthur – Beim Automobilzulieferer Autoneum kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Matthias Holzammer, der seit Oktober 2019 als CEO dem Unternehmen vorsteht, wir die operative Führung per 27. März 2023 abgeben, wie Autoneum am Dienstag mitteilt.

Zu seinem Nachfolger wird Eelco Spoelder ernannt, welcher auf 25 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie zurückblickt. Spoelder war zuletzt in Führungspositionen für Faurecia und davor für Continental tätig.

Der Abgang Holzammers erfolge aus familiären Gründen, so Autoneum. Das Unternehmen bedankt sich in der Mitteilung für «seine hervorragende Arbeit in den besonders anspruchsvollen Krisenjahren».

Nach der Abgabe der operativen Führung wird Holzammer noch bis Ende Juni 2023 als Senior Advisor dem Verwaltungsratspräsidenten Hans-Peter Schwald und dem neuen CEO beratend zur Verfügung stehen. (awp/mc/ps)