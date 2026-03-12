Autoneum steigert Profitabilität und erhöht Dividende

Winterthur – Autoneum ist im vergangenen Jahr trotz Umsatzrückgang profitabler geworden. Für die Aktionäre des Winterthurer Automobilzulieferers gibt es nun eine höhere Dividende. Das mittelfristige Umsatzziel wird aber leicht gesenkt.

Der Hersteller von Autoteppichen, Innenraumverkleidungen und Hitzeschutzschilder steigerte 2025 die operative Marge auf 5,5 von 5,3 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. In Franken nahm der ausgewiesene EBIT um 1,5 Prozent auf 126,9 Millionen Franken zu.

Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 14,6 Prozent auf 80,2 Millionen Franken. Die Aktionäre sollen nun eine höhere Dividende von 3,20 nach 2,80 Franken erhalten.

Der Free Cashflow stieg «bereinigt um akquisitionsbedingte Effekte» auf 121,1 Millionen Franken. Unbereinigt sank er auf 66,8 Millionen (VJ: 109,7 Mio).

Die Erwartungen der von AWP befragten Analysten wurden bei der Marge erreicht und beim Reingewinn und der Dividende sogar etwas übertroffen.

Ausbau der Präsenz in China

Autoneum habe in einem «anspruchsvollen und regional sehr unterschiedlichen Marktumfeld» die Profitabilität gesteigert und die strategische Position gestärkt, heisst es. Wichtig war etwa der Ausbau der Präsenz in China durch zwei Übernahmen.

Konzernweit ging der Umsatz im Berichtsjahr gleichwohl um 2,1 Prozent auf 2,29 Milliarden Franken zurück, wie seit Januar bekannt ist. Organisch betrug das Minus sogar 4,1 Prozent. Die Entwicklung im Hauptmarkt Europa und in den USA sowie der starke Franken belasteten.

Mittelfristziel angepasst

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen global eine stabile Autoproduktion. In der Folge wird mit einem Umsatz von 2,2 bis 2,4 Milliarden Franken und einer EBIT-Marge von 5,5 bis 6,1 Prozent gerechnet. Der Free Cashflow soll bei über 100 Millionen liegen.

Mittelfristig wird neu für 2028 bis 2030 ein Umsatz von 2,7 Milliarden Franken angepeilt (bisher: 3 Mrd). Die restlichen Ziele werden bestätigt: Demnach peilt Autoneum eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent, einen Free Cashflow von über 5 Prozent des Umsatzes sowie einen Nettoverschuldungsgrad von unter 1,5 Mal EBITDA an. (awp/mc/ps)