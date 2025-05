Bei der Post-Tochterfirma Notime fallen 143 Stellen weg

Bern – Die Post stellt die Zustellung von Paketen am gleichen Tag ein. 143 Vollzeitstellen fallen damit bei der Post-Tochterfirma Notime weg. Die Nachfrage nach der Zustellung der sogenannten Same-Day-Lieferung sei unter den Erwartungen geblieben, so die Post.

Das Angebot sei ein Nischenprodukt geblieben, teilte die Schweizer Post am Mittwoch weiter mit. Darum stelle die Post das Angebot ihrer Tochterfirma Notime per Ende September 2025 ein. Aufgrund der beabsichtigten Schliessung des Betriebs von Notime würden voraussichtlich rund 143 Vollzeitstellen in der Deutsch- und Westschweiz gestrichen.

Diese Stellen verteilen sich laut Post vor allem auf rund 550 Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer, die im Stundenlohn in einem durchschnittlichen Pensum von 20 Prozent Sendungen zustellen. Dazu gehörten ebenfalls 39 Mitarbeitende im Monatslohn. Notime und die Post setzten alles daran, den voraussichtlichen Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich vorzunehmen.

Betroffenen Geschäftskunden biete die Post nach Möglichkeit Alternativlösungen an. (awp/mc/pg)