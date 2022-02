Überraschender CEO-Wechsel bei Evolva sorgt für Verunsicherung

Reinach – Das Biotechunternehmen Evolva hat am Dienstag überraschend einen Chefwechsel angekündigt. Dies sorgt bei Anlegern für Verunsicherung und setzt die Aktie unter Druck.

Wie das Biotechunternehmen Evolva am Dienstag mitteilte, hat der Verwaltungsrat Christian Wichert zum neuen CEO ernannt. Er löst ab dem (heutigen) Dienstag den bisherigen CEO Oliver Walker ab.

Walker hatte die Geschicke des Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln während fünf Jahren geleitet. Er werde dem Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, hiess es in einer Mitteilung weiter.

Der Deutsche Wichert gilt als erfahrener Reorganisator und er soll mit seiner Vertriebserfahrung das Wachstum bei Evolva beschleunigen. Wichert war in den Sektoren Spezialitätenchemie/Gesundheit, Wasser sowie Konsumgüter tätig. Er hatte führende Positionen bei Johnson Matthey und beim Pharmazulieferer Lonza inne. Weitere Arbeitgeber waren Nobel Biocare, Cognis und die Beratungsfirma Gemini.

CEO-Wechsel überrascht

Der Abgang von Oliver Walker komme überraschend, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Walker sei in den letzten Jahren die treibende Kraft gewesen. Evolva sei zudem weiterhin personell im Umbruch. Das Unternehmen suche nämlich auch einen neuen Finanzchef.

«Der Weg zu einer stabilen und profitablen Unternehmung bleibt lang und steinig», sagt ZKB-Analyst Daniel Bürki. Evolva eigne sich als Investition nur für risikofreudige Anleger. «Die Risiken sind weiterhin nicht zu unterschätzen.»

«Der abrupte Wechsel riecht nach dem Einfluss von Veraison», sagt ein Händler. Der aktivistische Investor sei dafür bekannt, starken Einfluss zu nehmen, um eine Firma in gewünschte Richtung zu bringen. Dies sei bereits bei dem sich in einer Turnaround Situation befindenden Backwarenhersteller Aryzta geschehen.

Veraison hält 6,59 Prozent an der Firma und will an der kommenden Generalversammlung im April einen eigenen Vertreter für den Verwaltungsrat vorschlagen. «Längerfristig kann sich diese Strategie wohl auszahlen», sagt ein Händler. Aber kurzfristig sorge dies vor allem für Verunsicherung. «Und das ist Gift für den Aktienkurs.»

Ausverkauf an der Börse

An der Börse wird die Überraschung denn auch nicht goutiert. Die Aktie bricht um 8,3 Prozent auf 0,1326 Franken ein. Kurzzeitig notierte der Titel gar noch tiefer auf 0,1260 Franken und damit auf Rekordtief.

Das Unternehmen Evolva ist in den Bereichen Aroma- und Duftstoffe, Inhaltsstoffe für Gesundheitsprodukte sowie -schutz tätig. Grosses Potenzial verspricht es sich vom Zuckerblocker L-Arabinose aber auch in der Sparte Gesundheitsschutz. (awp/mc/ps)

