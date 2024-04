Bei Hochdorf steigt Lebensmittelgruppe Newlat als neue Grossaktionärin ein

Hochdorf – Beim Milchverarbeiter Hochdorf hat sich die italienische Lebensmittelgruppe Newlat am Unternehmen beteiligt. Laut einer Offenlegungsmeldung der Börse SIX hält Newlat neu einen Anteil von 10,924 Prozent.

Damit steigt die Gruppe auf einen Schlag zur viertgrössten Aktionärin der strauchelnden Hochdorf-Gruppe auf – nach dem Pharmalys-Besitzer Amir Mechria, den Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) und der Investmentgesellschaft Bermont. Ob Newlat bereits vorher einen kleinen Anteil an Hochdorf gehalten hat, geht aus der Meldung nicht hervor. Eine Meldepflicht entsteht nämlich erst ab einem Anteil von 3 Prozent.

Hochdorf sucht derzeit händeringend nach einem Käufer für sein operatives Geschäft, die Hochdorf Swiss Nutrition (HSN). Das Unternehmen steckt seit einigen Jahren in tiefen finanziellen Schwierigkeiten und hatte angekündigt, dass im Zuge eines Verkaufs der operativen Tochter die Aktionäre der Hochdorf Holding mit einem «erheblichen oder totalen Verlust» rechnen müssen.

Ob der Einstieg von Newlat mit einem allfälligen Kauf oder Teilkauf von Hochdorf zu tun haben könnte, ist derzeit noch nicht klar. Auf Anfrage gab Hochdorf lediglich zu Protokoll, der Verwaltungsrat nehme die Veränderung in der Aktionärsstruktur zur Kenntnis. «Der Prozess der Verkaufsgespräche läuft unverändert weiter. Es sind noch keine Entscheide gefallen», so eine Sprecherin.

Newlat ist laut eigenen Marktführer im Agrar und Ernährungssektor und eine der wichtigsten Produktionsfirmen Italiens. Das Unternehmen beschäftigt laut seiner Webseite über 1500 Mitarbeitende und verfügt über «historische Marken» in den Bereichen Molkereiprodukte, Teigwaren und Backwaren. Seit neuerer Zeit ist es auch in den Bereichen Nutrazeutika und Kindernahrung tätig. In Letzterem ist bekanntlich auch Hochdorf als Hersteller von Babymilchpulver stark verankert. Der Umsatz betrug zuletzt 516,9 Millionen Euro. (awp/mc/ps)