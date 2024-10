Bei Swiss Steel Group übernimmt Martin Lindqvist Verwaltungsratspräsidium

Emmenbrücke – Martin Lindqvist hat am (gestrigen) Mittwoch das Verwaltungsratspräsidium der Swiss Steel Group von Jens Alder übernommen. Der ehemalige Konzernchef des schwedischen Stahlunternehmens SSAB bringe langjährige Erfahrung in der Stahlbranche mit und werde die strategische Transformation der Gruppe weiter vorantreiben, teilte Swiss Steel am Donnerstag mit.

Lindqvist, der seit Mai 2024 Mitglied des Verwaltungsrats ist, soll Swiss Steel insbesondere mit seinem Know-how im Bereich der nachhaltigen Stahlproduktion verstärken. Jens Alder, seit 2021 VR-Präsident und zuvor VR-Präsident von Schmolz + Bickenbach, bleibe bei Swiss Steel als Vizepräsident tätig.

Der angeschlagene Innerschweizer Stahlkocher war zuletzt vermehrt in die Schlagzeilen geraten. Vor rund einer Woche sah sich das Unternehmen sogar genötigt, Gerüchte über ein Insolvenzverfahren «kategorisch» zu dementieren. (awp/mc/ps)