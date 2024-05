Bei Swiss Steel wird Martin Lindqvist spätestens ab 8. Oktober VR-Präsident

Luzern – Beim angeschlagenen Stahlkocher Swiss Steel wird Martin Lindqvist spätestens ab dem 8. Oktober 2024 das Präsidium des Verwaltungsrates übernehmen. Er löst den langjährigen VR-Präsidenten Jens Alder eine Woche später als angekündigt ab.

Wie aus der Einladung zur Generalversammlung vom 23. Mai hervorgeht, steht Alder voraussichtlich längstens bis zum 7. Oktober 2024 zur Verfügung. Danach soll Lindqvist – seine Wahl in den Verwaltungsrat vorausgesetzt – bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates fungieren, so die am Donnerstag publizierte Einladung.

Damit findet die Wachablösung eine Woche später statt als geplant. Bisher war die Rede davon, dass Lindqvist spätestens am 1. Oktober in den Verwaltungsrat eintreten und das Präsidium übernehmen sollte. (awp/mc/ps)