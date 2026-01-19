Belimo macht 2025 erstmals über 1 Milliarde Franken Umsatz

Hinwil – Der Klimaspezialist Belimo hat die Verkäufe im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 klar gesteigert. Besonders gut liefen die Geschäfte wegen des Rechenzentrumsbooms in den Regionen Amerika und Asien.

Konkret kletterte der Umsatz 2025 um 18,7 Prozent auf 1120,8 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Montag mitteilte. Erstmals konnte damit die Milliardenmarke übertroffen werden. Beim Wachstum habe das Unternehmen insbesondere von den Megatrends Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung profitieren können, heisst es.

Dabei wehte dem Unternehmen von der Währungsfront ein ordentlicher Wind entgegen. In Lokalwährungen wäre das Umsatzplus mit 23,3 Prozent deutlich höher ausgefallen.

Mit seinen Zahlen konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten im AWP-Konsens in allen Bereichen übertreffen. Diese hatten im Schnitt lediglich mit einem Umsatz von 1103 Millionen Franken und einem Wachstum in Lokalwährungen von 20,4 Prozent gerechnet. Auch die eigene Guidance für ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 20 Prozent übertraf Belimo.

In allen geografischen Regionen konnte das Unternehmen deutlich zulegen. Besonders stark war das Wachstum in Lokalwährungen in Amerika (+25,3%) und Asien Pazifik (+22,7%). In beiden Regionen habe vor allem der Markt für Rechenzentren das Wachstum angetrieben. Der EMEA-Raum blieb mit einem Zuwachs von 12,0 Prozent etwas dahinter zurück.

Zu Gewinnzahlen und zum Ausblick machte das Unternehmen traditionell bei Bekanntgabe der Umsatzzahlen keine näheren Angaben. Detaillierte Geschäftszahlen hat Belimo für den 23. Februar 2026 angekündigt. (awp/mc/ps)