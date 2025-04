Belimo wächst im ersten Quartal deutlich und erhöht Prognosen für 2025

Hinwil – Der Klimaspezialist Belimo ist im ersten Quartal 2025 zweistellig gewachsen. Dank einer überraschend guten Entwicklung in allen Marktregionen erhöht das Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr.

Der Umsatz erhöhte sich um 23,6 Prozent auf 275,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der erstmaligen Bekanntgabe von Quartalszahlen mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich ein Plus von 23,6 Prozent.

In allen drei Marktregionen habe die Entwicklung die eigenen Prognosen übertroffen, , so das Unternehmen zum Geschäftsverlauf im Startquartal. Insbesondere aber in Amerika seien die Ergebnisse besonders stark gewesen. Dank einer starken operativen Hebelwirkung und einem positiven Produktemix habe auch der operative Gewinn (EBIT) den Zielbereich übertroffen. Konkrete Zahlen werden hier allerdings keine genannt.

Die Marktregion Amerika habe von einem günstigen Marktumfeld profitiert. Gestützt hätten hier die erfolgreiche Kommerzialisierung von Kühllösungen für Rechenzentren der nächsten Generation.

Als Partner von Chipdesignern habe man substanziell Marktanteile bei anspruchsvollen High-End-Anwendungen in Rechenzentren gewonnen. Belimo geht davon aus, dass diese Dynamik in den kommenden Quartalen anhalten und dass auch in traditionellen HLK-Bereichen die Nachfrage solid bleiben wird.

Produktion in den USA wird erhöht

Als Reaktion auf die jüngsten geopolitischen Veränderungen wird Belimo ab Juli ausserordentliche Preiserhöhungen vornehmen, um die Auswirkungen der neu angekündigten Zölle auf das Ergebnis abzufedern. Zudem baut Belimo den amerikanischen Hauptsitz in Danbury, CT, weiter aus, um die Flexibilität zu erhöhen und die Kapazitäten als Reaktion auf die starke Nachfrage und die sich verändernden geopolitischen Bedingungen zu erweitern.

Auch die Marktregion EMEA wurde laut Belimo durch Aufträge aus dem Bereich Rechenzentren gestützt sowie von einer starken Dynamik der «RetroFit+»-Projektpipeline. In der Region Asien/Pazifik hätten sowohl Indien als auch China die Erwartungen übertroffen.

Die Prognosen für Geschäftsjahr 2025 werden nun nach oben revidiert. So wird neu ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im Bereich von 15 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt sowie eine EBIT-Marge von über 20 Prozent.

Im Februar wurde noch mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt gerechnet sowie mit einer EBIT-Marge im Bereich der Spanne zwischen 18 und 20 Prozent. (awp/mc/ps)