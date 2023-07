Benefizkonzert des Schweizer Mediziner Orchester SMOMS zugunsten des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten

Zürich – Am 9. September 2023, 19.00 Uhr, veranstaltet das Schweizer Mediziner Orchester SMOMS ein einmaliges Benefizkonzert zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit seltenen Krankheiten. Als Special Guest spielt die zehnjährige Elina mit der seltenen Krankheit Peters Anomalie im grossen Saal der Tonhalle Zürich virtuos auf ihrer Querflöte.

Die Ärztinnen und Ärzte des Schweizer Mediziner Orchesters SMOMS verbindet die Liebe zur klassischen Musik. Mit viel Leidenschaft und Talent spielen sie klassische Konzerte an verschiedensten Orten in der Schweiz und setzen sie sich gleichzeitig für wohltätige Zwecke ein. Am 9. September 2023 veranstalten sie ein aussergewöhnliches Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten. In der grossen Tonhalle Zürich geniessen die 1400 Zuschauer einen Abend mit Klassischer Musik von Richard Wagner, Richard Strauss und Sergej Rachmaninow. Mit dem Erlös des Abends wird der Förderverein betroffenen Familien Glücksmomente, Entlastung, Therapien und Mobilität schenken. Der Förderverein setzt sich seit 2014 für die rund 350 000 Kinder und Jugendlichen mit einer seltenen Krankheit in der Schweiz ein.

Elina, zehnjährig, spielt erstmals in der Tonhalle!

Für den Abend ist ein aussergewöhnlicher Gastauftritt geplant. Mit ihrer Querflöte wird die zehnjährige Elina vor den 1400 Zuschauern in der Tonhalle spielen. Sie hat seit der Geburt die seltene Krankheit Peters Anomalie und ist blind. Mit dem Spielen der Querflöte begann Elina vor drei Jahren. Um die Noten für die Musikstücke lesen zu können, brachte sie sich die Blindennotenschrift mit Hilfe ihrer Mutter bei. Da der Förderverein Elina mit einem Crowdfunding ein E-Tandem ermöglicht hat, sendete Elinas Mutter unserer Gründerin Manuela Stier ein Video, in welchem Elina ein klassisches Stück auf der Querflöte spielt. Manuela Stier war begeistert und fragte Elina, ob sie Lust hätte am Benefizkonzert zusammen mit dem Schweizer Mediziner Orchesters zu spielen. «Elina spielt jedes Jahr auf einem Konzert, sie bemerkt jedoch, dass das Benefizkonzert etwas Grösseres ist. Sie freut sich, ist aber auch ein wenig nervös», erzählte Sindy, Mutter von Elina. Am Benefizkonzert wird Elina zwei Stücke in Begleitung eines Pianisten spielen.

Ehemaliger Präsident und heutiges Vorstandsmitglied des Fördervereins im Orchester

Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Herz- und Gefässchirurg ist seit 2018 Gründungs- und Vorstandsmitglied des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten. Für das SMOMS steht er als Bassposaunist auf der Bühne und ist im Patronatskomitee tätig. Durch seine Arbeit als Mediziner kennt er die Schwierigkeiten der betroffenen Familien und die Herausforderungen, welche sie sich stellen müssen. «Kinder mit seltenen Krankheiten und ihre Familien erhalten dank dem Förderverein wertvolle Unterstützung und fühlen sich weniger alleingelassen mit ihrem herausfordernden Schicksal. Ich freue mich deshalb sehr, den Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten gemeinsam mit dem SMOMS Konzert unterstützen zu dürfen», so Prof. Dr. med. Thierry Carrel.

Schweizer Mediziner Orchester SMOMS

Das SMOMS wurde im Jahr 2019 gegründet mit der Intention, ihr Hobby trotz ihrer intensiven Nacht- und Wochendienste ausleben zu können. Dabei verbindet das Orchester Ärztinnen und Ärzte aus der ganzen Schweiz. Am Benefizkonzert vom 9. September 2023 spielen nebst den Medizinerinnen noch einige Berufsmusiker, dirigiert wird das Orchester am Abend von Dirigent Philippe Bach. Ein weiteres musikalisches Highlight des Konzerts ist die Sopranistin Alexia Voulgaridou. Der Erlös aus dem Ticketverkauf und des Gastrobetriebes gehen vollständig an Familien des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten. (KMSK/mc/hfu)

Bestellen Sie Ihre Konzerttickets