Benzinpreis steigt erstmals seit 2022 wieder über zwei Franken

Vernier – Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind weiter gestiegen. Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 hat erstmals seit fast vier Jahren wieder die Marke von zwei Franken pro Liter überschritten.

Der Liter Bleifrei 95 kostet im landesweiten Durchschnitt aktuell 2,02 Franken und damit fünf Rappen mehr als vor einer Woche, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Donnerstag mitteilte. Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum ebenfalls um fünf Rappen auf 2,27 Franken je Liter.

Als Gründe für den Preisanstieg nennt der TCS unter anderem die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie geringere Raffineriekapazitäten. In den vergangenen Monaten seien mehrere Raffinerien im Persischen Golf und in Russland beschädigt worden.

Hinzu kämen höhere Transportkosten wegen des Niedrigwassers auf dem Rhein. Der Tarif für Binnenschifftransporte zwischen Rotterdam und Basel sei innerhalb von etwas mehr als einem Monat von 33,50 auf 240 Franken pro Tonne gestiegen. Der Rheinpegel bei Kaub in Deutschland liege derzeit bei lediglich 31 Zentimetern. Für eine komfortable Schifffahrt wären jedoch rund 200 Zentimeter nötig. Bereits unter 120 Zentimetern kommt es zu ersten Einschränkungen.

Trotz des jüngsten Anstiegs liegen die Treibstoffpreise noch unter den Höchstständen von 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise 2,31 Franken je Liter, Diesel erreichte 2,40 Franken.

Kurzfristig rechnet der TCS angesichts der geopolitischen Lage, der eingeschränkten Raffineriekapazitäten und der Transportprobleme nicht mit deutlich sinkenden Preisen. (awp/mc/ps)