BeOne Medicines wächst kräftig und erhöht Jahresprognose

Basel – Das Onkologieunternehmen BeOne Medicines hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert. Haupttreiber war erneut die hohe Nachfrage nach dem Krebsmedikament Brukinsa, insbesondere in den USA. Angesichts dieser Geschäftsentwicklung erhöht das Unternehmen die Jahresprognose.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens mit Sitz in Basel stieg gemäss Mitteilung vom Donnerstag um 34 Prozent auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen rund 1,4 Milliarden auf Brukinsa, dessen Verkäufe ebenfalls um 34 Prozent zunahmen. Allein in den USA setzte BeOne mit dem Medikament gut 1 Milliarde Dollar um, ein Plus von 36 Prozent. Auch das Krebsmedikament Tevimbra legte zu. Die weltweiten Verkäufe stiegen um 28 Prozent auf 243 Millionen Dollar.

Reingewinn mehr als verdreifacht

Der operative Gewinn stieg auf 419 Millionen Dollar von 163 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich hat sich der Reingewinn auf 385 Millionen von 125 Millionen Dollar mehr als verdreifacht. Der verwässerte Gewinn pro American Depositary Share (ADS) stieg auf 3,28 von 1,09 Dollar.

Jahresprognose angehoben

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet BeOne neu einen Umsatz zwischen 6,9 und 7,0 Milliarden Dollar (bisher 6,6-6,8 Mrd). Auch die Erwartungen für den operativen Gewinn wurden erhöht. Dieser soll nun zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Dollar liegen (bisher 1,0-1,1 Mrd).

Daneben verwies das Unternehmen auf weitere Fortschritte bei der Entwicklung seiner Medikamentenkandidaten. Unter anderem erhielt Brukinsa von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine beschleunigte Prüfung für eine weitere Anwendung bei einer Form von Blutkrebs.

BeOne Medicines ist ein international tätiges Biopharmaunternehmen mit Schweizer Sitz, das sich vollständig auf die Entwicklung und Vermarktung von Krebsmedikamenten konzentriert. Das Unternehmen hat sich innerhalb weniger Jahre von einem chinesisch geprägten Biotech-Unternehmen zu einem globalen Pharmakonzern entwickelt. (awp/mc/pg)