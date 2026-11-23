Bern – BKW übernimmt das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten und baut damit ihr Engineering-Netzwerk im Bereich Architektur und Generalplanung aus. Die Integration stärke vor allem die Präsenz im Rhein-Main-Gebiet, wie der Energiekonzern am Montag mitteilte.

Schmidt Plöcker wurde 2010 gegründet und beschäftigt 87 Mitarbeitende. Das Unternehmen plant komplexe Hochbauprojekte und ist als Generalplaner unter anderem in den Bereichen Hochhäuser, Wohnquartiere sowie Gesundheits- und Klinikbauten tätig.

Mit der Übernahme will BKW ihre Kompetenzen bei integrierten Planungsleistungen für anspruchsvolle Hochbauprojekte ausbauen. Die bisherigen vier Führungskräfte Christian Olaf Schmidt, Markus Plöcker, Alexander Dill und Sebastian Schuster sollen dem Unternehmen langfristig erhalten bleiben.

Finanzielle Bedingungen der Transaktion wurden nicht genannt. BKW Engineering zählt nach eigenen Angaben mehr als 4400 Mitarbeitende in über 40 Unternehmen an rund 170 Standorten. (awp/mc/pg)

Schmidt Plöcker Architekten