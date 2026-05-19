Bossard-CFO Stephan Zehnder tritt per Ende März 2027 zurück

Zug – Bossard kündigt einen Wechsel in der Konzernleitung an. Der langjährige CFO Stephan Zehnder tritt per Ende März 2027 auf eigenen Wunsch zurück.

Mit diesem Schritt beendet er seine Tätigkeit in exekutiven und operativen Führungsfunktionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zehnder ist seit 2005 Finanzchef des Industriekonzerns. «Mit seinem hohen persönlichen Engagement als CFO hat er die Bossard Gruppe über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg geprägt», wird CEO Daniel Bossard zitiert. Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet. (awp/mc/ps)