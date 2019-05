Bucher Municipal stärkt Präsenz in Asien

Niederweningen – Bucher Municipal, eine Division von Bucher Industries, übernimmt 100% des chinesischen Herstellers von Kanalreinigungsfahrzeugen Zynkon. Die Division erhält damit Zugang zum wachsenden chinesischen Markt für Kanalreinigungsfahrzeuge und stärkt die Präsenz in Asien.

Wuhan Zynkon Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. ist eine unter der Marke «Zynkon» tätige private Gesellschaft. Die Firma produziert Kanalreinigungsfahrzeuge für das obere und mittlere Segment des chinesischen Markts. Die Verwaltung und die Produktion befinden sich in Wuhan, Verkauf und Kundendienst sind in Shangai angesiedelt. Zynkon beschäftigt 110 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Umsatz von umgerechnet 14 Mio Franken.

Die Hauptprodukte von Zynkon sind Hochdruckspühlfahrzeuge, Saugreinigungsfahrzeuge und kombinierte Saugspühleinheiten, die für den chinesischen Markt hergestellt werden. Die Produkte ergänzen die Palette an Kanalreinigungsfahrzeugen von Bucher Municipal, und die Marke «Zynkon» ist in der chinesischen Kanalreininigungsindustrie gut aufgestellt. (mc/pg)

Bucher Industries

