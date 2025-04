Bühler ernennt neuen Konzernchef aus den eigenen Reihen

Uzwil – Samuel Schär wird neuer Konzernchef des Ostschweizer Anlagen- und Maschinenbauers Bühler. Einen Wechsel wird es nächstes Jahr auch an der Spitze des Verwaltungsrates geben.

Der Verwaltungsrat beabsichtige, Schär per Anfang nächsten Jahres zum neuen CEO zu ernennen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Schär ist demnach Physiker und vor rund 20 Jahren in den Bühler-Konzern eingetreten. Seit 2013 ist er Teil der Geschäftsleitung. In früheren Stadien seiner Bühler-Karriere hat Schär den Geschäftsbereich Nanotechnologie aufgebaut und den Geschäftsbereich Grinding & Dispersing geleitet.

Schär wird als Konzernchef die Nachfolge von Stefan Scheiber antreten. Dieser hat den Bühler-Konzern rund zehn Jahre lang geleitet und soll nach Ansinnen des Verwaltungsrates im Februar 2026 Präsident des Gremiums werden. Dort wiederum wird er Calvin Grieder ablösen, der dann nach 25 Jahren als CEO, Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident der Bühler Group zurücktreten wird.

Die langfristig vorbereitete Nachfolgeregelung für den CEO-Posten und im Verwaltungsrat reihe sich ein in die seit Jahren umgesetzten Nachfolgeregelungen innerhalb der Besitzerfamilie, heisst es in der Medienmitteilung. Die 5. Generation der Familie Bühler führe so die langfristige Inhaberstrategie fort. Ziel sei, dass Bühler als unabhängiges, global agierendes Technologieunternehmen erfolgreich bleibe. (awp/mc/ps)

