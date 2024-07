Bundesrat Ignazio Cassis eröffnet am 27. November das Annual Meeting des Lucerne Dialogue

Luzern – Was müssen wir tun, um nicht mit einer europäischen Wirtschaft aufzuwachen, die alleine dasteht und nicht in der Lage ist, ihre Ansprüche zu erfüllen? Hochkarätige Persönlichkeiten werden am Annual Meeting 2024 dieser Frage nachgehen, aktuelle Herausforderungen beleuchten und gemeinsam mit dem internationalen Publikum Möglichkeiten für konstruktive Antworten diskutieren.

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis wird die Konferenz am Mittwochabend, 27. November 2024 mit einer Keynote eröffnen.

Mit Arancha González konnte eine ausgewiesene Expertin für internationalen Handel gewonnen werden. Die ehemalige spanische Aussenministerin und Dekanin der Pariser School of International Affairs an der Sciences Po wird in ihrem Beitrag die Frage aufnehmen, was heute für international tätige Führungskräfte wichtig ist, um das Unternehmen erfolgreich durch wirtschaftlich und politisch komplexe Realitäten zu navigieren.

Am Hauptkonferenztag, Donnerstag, 28. November 2024 stehen neben den Keynotes eine breite Auswahl an Sessions auf dem Programm. Unter anderen zeigt Eliot Higgins, Gründer des Recherchekollektivs Bellingcat, auf, wie wir KI positiv nutzen können und was es braucht, um die Gesellschaft vor Desinformation zu schützen sowie die Medienkompetenz zu stärken.

Weitere Informationen, Agenda und Anmeldung …