Bundesrat öffnet Online-Kondolenzbuch für Opfer von Crans-Montana
Bern – Der Bund eröffnet angesichts der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS auf seiner Website ein Kondolenzbuch. Trauernde können dort eine Nachricht hinterlassen.
Wer angesichts der Opfer des schrecklichen Unglücks von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 seine Trauer und sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen möchte, könne dies im Kondolenzbuch tun, schrieb der Bundesrat am Samstag auf der Plattform X.
Das schreckliche Unglück habe zu Schock und Trauer auf der ganzen Welt geführt, hiess es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch auf der Website der Landesregierung. Dort aufgeführt waren auch Beileidsbekundungen von Bundespräsident Guy Parmelin, Aussenminister Ignazio Cassis und Justizminister Beat Jans sowie des Präsidenten des Walliser Staatsrats, Mathias Reynard.