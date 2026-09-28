Burckhardt erhält Auftrag für Gasturbinen-Prüfstand in Deutschland

Winterthur – Burckhardt hat von MTU Maintenance Berlin-Brandenburg den Auftrag zur Lieferung von zwei Hochgeschwindigkeits-Kompressorlösungen für einen Gasturbinen-Prüfstand in Ludwigsfelde erhalten.

Die Kompressoren sind speziell für die hohen Anforderungen der Leistungstests von industriellen Gasturbinen entwickelt worden.

Die Prüfanlage wird derzeit mit Erdgas betrieben und für einen künftigen Betrieb mit bis zu 25 Prozent Wasserstoffanteil vorbereitet, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Montag schrieb. (awp/mc/ps)