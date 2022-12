Burckhardt übertrifft im Bestellungseingang erstmals die Milliardengrenze

Winterthur – Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im Verlauf des Geschäftsjahres 2022/23 weitere Grossaufträge an Land gezogen und erstmals mit dem Bestellungseingang die Milliardengrenze übertroffen. Das sei ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, teilte der Hersteller von Kolbenkompressoren am Dienstagmorgen mit.

Seit Anfang April habe der Bestellungseingang eine Milliarde Schweizer Franken überstiegen. Dies nachdem dieser zu Jahreshälfte bereits um 57 Prozent auf 706,7 Millionen Franken geklettert war. Im Anschluss daran habe man weitere Grossaufträge für Anwendungen zu Solarpanels, LNG-Schiffen und im petrochemischen Bereich gewonnen.

«Wir haben seit Jahren das Ziel, beim Auftragseingang die Marke von einer Milliarde zu erreichen», wird CEO Fabrice Billard in der Mitteilung zitiert. Mit der Einführung neuer Produkte und der Entwicklung neuer Anwendungen sowie dem starken Wachstum des Servicegeschäfts sei dieser symbolische Meilenstein nun erreicht worden.

Bestätigt wurden zugleich auch die Ziele für das Gesamtjahr. So wird weiterhin ein Umsatz zwischen 720 und 760 Millionen Franken angepeilt. Bei der EBIT-Marge erwartet das Unternehmen weiterhin einen Wert auf Vorjahresniveau (10,8%). (awp/mc/ps)