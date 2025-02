Calmy-Rey: „Keller-Sutter hat die Europäer überrascht»

WEF 2025: Bundespräsidentin spricht sich am WEF für offenen Wettbewerb aus

Offener Wettbewerb, stabile staatliche Institutionen sowie gesunde Staatsfinanzen sind Voraussetzungen für das Wohlergehen von Ländern und ihren Bevölkerungen. Dies sagte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in ihrer Eröffnungsrede am Dienstag am WEF in Davos.