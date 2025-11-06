Carlo Gavazzi erleidet wegen Fabrikschliessung Halbjahresverlust

Steinhausen – Carlo Gavazzi wird das erste Halbjahr 2025 (per Ende September) mit roten Zahlen abschliessen. Der Hersteller von elektronischen Komponenten hat am Donnerstag eine Gewinnwarnung veröffentlicht.

Konkret dürfte unter dem Strich ein Verlust von 0,4 Millionen Franken resultieren, heisst es im Communiqué. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,6 Millionen geschrieben. Beim EBIT zeichne sich ein Taucher auf 1,3 von 3,3 Millionen ab.

Grund dafür sind Kosten für eine geplante Fabrikschliessung. Das Werk in Malta soll schrittweise heruntergefahren und dann geschlossen werden, heisst es in der Mitteilung. Das Produktangebot sei davon nicht betroffen. Die Produktion der bis anhin in Malta hergestellten Produkte werde an anderen Standorten der Gruppe weitergeführt, insbesondere in den Werken in Mexiko und China.

Abgesehen von diesem Sondereffekt sieht sich das Unternehmen operativ auf Kurs. Der Umsatz sei zwischen April und September um gut 6 Prozent auf 68,1 Millionen gestiegen.

Die detaillierten Semesterzahlen will Garlo Gavazzi am 20. November veröffentlichen. (awp/mc/ps)