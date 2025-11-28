CEO von Freiburger Milchkonzern Cremo tritt per sofort zurück

Villars-sur-Glâne – Ralph Perroud, CEO des Milchverarbeitungskonzerns Cremo, tritt per sofort zurück. Grund dafür sei, dass die bisher erzielten Resultate und die Aussichten auf das laufende Geschäftsjahr unter den Erwartungen lägen, teilte der Verwaltungsrat am Donnerstag mit.

Beide Parteien hätten sich auf einen Führungswechsel geeinigt, heisst es im Communiqué von Cremo. Xavier Monange, derzeit Direktor Transformation und Governance, übernimmt die interimistische Geschäftsleitung.

Perroud trat das Amt im Jahr 2023 an und leitete einen Transformationsprozess ein. Trotz der Anstrengungen seien die Erwartungen nicht erfüllt worden, schrieb der Verwaltungsrat weiter.

Das Unternehmen schrieb zuletzt rote Zahlen. Für das Geschäftsjahr 2024 wies Cremo einen Verlust von 16,9 Millionen Franken auf. Einschneidend für das Unternehmen waren auch die Produktionsbeschränkungen für den Käse Greyerzer AOP im Zusammenhang mit den US-Zöllen. Der Freiburger Konzern hatte im März zudem mit einem Brand zu kämpfen. (awp/mc/pg)