Cicor-CEO erwartet Wachstum über Marktniveau

Zürich – Cicor-CEO Alexander Hagemann rechnet für das kommende Jahr damit, dass sein Unternehmen stärker als der Markt wachsen wird. Das erklärte er in einem Interview mit dem Online-Portal «Cash».

Hagemann macht dafür zwei Gründe aus. «Der eine ist, dass wir in weniger zyklischen Märkten tätig sind. Also gerade der Medizintechnikbereich und der Luftraumfahrtverteidigungsbereich folgen anderen Zyklen als zum Beispiel konsumnahe Bereiche oder Bau», so der CEO. Der zweite Grund sei, dass der Elektronikentwickler und -hersteller aufgrund seiner Differenzierungsmerkmale sehr erfolgreich beim Neukundengewinn sei. «Für jeden Kunden, den wir verlieren, gewinnen wir fünf neue Kunden».

Organisch entwickle sich Cicor recht zügig an das obere Ende der Bandbreite für das EBITDA-Margenziel bis 2028 von 10 bis 13 Prozent. Da das Unternehmen aber auch durch Übernahmen wachsen will, müssten die akquirierten Unternehmen auch erst auf dieses Niveau gebracht werden. Wichtiger sei, dass in einem normalen Umfeld innerhalb Jahresfrist die Hälfte des EBITDA in freien Cashflow umgewandelt werde.

Die Entwicklung in den USA mit potenziellen Strafzöllen verfolge Cicor aufmerksam. Allerdings könne Cicor als eines der ganz wenigen europäischen Elektrokomponentenhersteller mit einer starken Präsenz in Südostasien von dieser Entwicklung «weg von China» ein Profiteur sein.

Derweil verfolge Grossaktionär OEP nach der jüngsten Ausübung der Wandelanleihe und der Vorlage eines Pflichtangebots gemäss Hagemann wohl zwei Ziele: «Das erste ist eine Vereinfachung der Kapitalstruktur.» Erst jetzt sehe man die wahre Marktkapitalisierung von Cicor. Als zweiten Grund vermutet der CEO, dass OEP zum aktuellen Zeitpunkt zu einem sehr niedrigen Angebotspreis Faken schaffen konnte und künftig keinen Druck mehr haben werde. (awp/mc/ps)