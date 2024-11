Cicor will bis 2028 mit Umsatz die Milliardengrenze überschreiten

Bronschhofen – Die Cicor-Gruppe strebt in den kommenden Jahren hohes Wachstum an. Der Umsatz soll bis 2028 auf über eine Milliarde Franken steigen nach 390 Millionen im Jahr 2023.

Das Ziel sei es, bis 2028 der «führende paneuropäische Elektronikentwickler und -hersteller für die Bereiche Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung und Industrie zu sein», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dabei setzt Cicor auf wachstumsstarke Marktsegmente, zudem soll der Ausbau der Entwicklungsleistungen beschleunigt werden.

Mit diesen Stossrichtungen wird mittelfristig ein über dem Markt liegendes organisches Wachstum von jährlich 7 bis 10 Prozent angestrebt – ein Ziel, das bereits in den vergangenen Jahren verfolgt worden war.

Zukäufe geplant

Doch Cicor will nicht nur organisch, sondern auch über «gezielte Zukäufe in bestehenden Ländern und in ausgewählten weiteren europäischen Märkten» wachsen. Dazu werde nach wie vor ein «disziplinierter und strikter Ansatz» verfolgt, wie es heisst.

Bis 2028 soll der Gruppenumsatz so die Milliardengrenze übertreffen, nachdem das mittelfristige Umsatzziel zuletzt bei «über 600 Millionen» gelegen hatte. Für das laufende Jahr 2024 werden derweil nach wie vor 470 bis 510 Millionen mit einem EBITDA zwischen 50 und 60 Millionen angestrebt.

Margenziele bleiben

Am Margen-Ziel auf Stufe EBIT von 7 bis 10 Prozent bzw. EBITDA von 10 bis 13 Prozent für die nächsten Jahre hält Cicor derweil fest. 2023 lagen die entsprechenden Werte bei 6,0 Prozent bzw. 11,6 Prozent.

Zudem soll die Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) im Rahmen der Strategie 2028 weiterhin über 15 Prozent liegen, der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA-Ratio) einen Faktor von 2,75 übertreffen und die Investitionsausgaben im Bereich von 2,5 bis 3 Prozent (2023: 3,0%) liegen.

Cicor verpflichtet sich zudem laut den Angaben weiterhin zu einer nachhaltigen Zukunft mit reduzierten Emissionen und einer ausgeglichenen CO2-Bilanz, die im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehe. Auch will Cicor weiterhin Compliance- und Governance-Standards hochhalten.

Das Management wird die angepasste Strategie am späteren Nachmittag (ab 16.30 Uhr) in Zürich präsentieren. (awp/mc/ps)