Cicor will Umsatz innert drei bis vier Jahren beinahe verdoppeln

Bronschhofen – Der Komponentenhersteller Cicor hat anlässlich eines Investorentages neue Mittelfristziele formuliert. Diese sollen in den kommenden drei bis vier Jahren erreicht werden.

Für die kommenden Jahre wird ein jährliches organisches Wachstum zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt, wie das in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) tätige Unternehmen am Montag mitteilte. So soll der Umsatz in der genannten Zeitspanne bis auf über 600 Millionen Franken ansteigen.

Weiter strebt Cicor eine Profitabilität, gemessen am Core-EBIT, zwischen 7 und 10 Prozent bzw. eine EBITDA-Marge von 10 bis 13 Prozent an. Als Mittelfristziel für die EBIT-Marge galt bisher eine Zielspanne von 6 bis 8 Prozent. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 hatte Cicor bei einem Umsatz von 313 Millionen Franken eine EBIT-Marge von 6,8 Prozent erwirtschaftet.

Als weitere Finanzziele nennt das Unternehmen eine Kern-Rendite auf das investierte Kapital (Core ROIC) von über 15 Prozent, einen Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) von unter 2,75x sowie Investitionsausgaben (Capex) von unter 3 Prozent des Umsatzes.

Dynamische Entwicklung in Zielmärkten

Insgesamt sieht sich das Unternehmen gemäss der Mitteilung «sehr gut positioniert». Derzeit profitiere man von einer dynamischen Entwicklung in den Fokusmärkten Industrie, Medizintechnik sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, heisst es.

Zum künftigen Wachstum sollen auch Akquisitionen beitragen. Cicor sieht wegen der starken Fragmentierung der Märkte diesbezüglich «attraktive Möglichkeiten». Die effektive Höhe des anorganischen Wachstums könne dann auch zu einer Revision der finanziellen Mittelfristziele führen, heisst es dazu.

Ausserdem zieht Cicor die Ausschüttung einer Dividende in Betracht, sobald ein nachhaltig positiver Netto-Cashflow erzielt wird. Letztmals wurde für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende ausbezahlt.

Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Cicor den bisherigen Ausblick. Demnach wird mit einem Jahresumsatz von 380 bis 410 Millionen und einem operativen Ergebnis auf Stufe EBITDA von 40 bis 45 Millionen Franken gerechnet. Die Mittelwerte dieser Guidance ergäben eine Marge von 10,8 Prozent. (awp/mc/ps)