Conforama verstärkt Strategie der Kreislaufwirtschaft und startet Rücknahmeangebot in Partnerschaft mit Recommerce

Conforama, der Anbieter von Möbeln, Haushaltsgeräten und Elektronik, bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, ihr altes Smartphone zurückzunehmen mit oder ohne Neukauf. Der neue Service wurde in Partnerschaft mit dem Wiederaufbereitungs-Experten Recommerce entwickelt, der seit 2014 in der Schweiz vertreten ist.

Nachdem Conforama und Recommerce ihr Angebot auf elektronische Geräte und insbesondere auf die Wiederaufbereitung ausgeweitet haben, verstärken sie ihre Partnerschaft nun mit einem neuen Rücknahmeangebot. Von einer speziellen Plattform aus, die vom Wiederaufbereiter konzipiert und entwickelt wurde, können alle Kunden von Conforama Schweiz künftig ihre alten Smartphones mit wenigen Klicks wieder verkaufen. Sicher und kostenlos ermöglicht der Service den Verbrauchern, ihren ökologischen Fussabdruck zu verbessern, indem sie ihre Abfallproduktion reduzieren und ihren nicht mehr gebrauchten Geräten ein zweites Leben zu geben.

Der Rücknahmeprozess wird von Recommerce geleitet, in Europa seit 15 Jahren Experte für den Weiterverkauf von Elektronikprodukten. In wenigen Schritten wird den Kunden, nachdem sie Informationen über den Zustand ihres Smartphones (Modell, Aussehen usw.) eingegeben haben, ein Rückkaufpreis vorgeschlagen. Sie können das Gerät dann kostenlos einsenden und erhalten den Wert ihres Smartphones innerhalb von 48 Stunden nach Bestätigung der Rücknahme. Die zurückgenommenen Smartphones werden dann wiederaufbereitet und anschliessend weiterverkauft, wodurch mehr als 50 kg CO2 eingespart werden [1]. Seit 2021 bietet Conforama eine Palette von Smartphones an, die von Recommerce© wiederaufbereitet wurden und sowohl online als auch in den Geschäften erhältlich sind. Sie sind garantiert 100% funktionstüchtig und gemäss einem von der DEKRA mit dem RECQ-Siegel für «Quality Reconditioning» ausgezeichneten Prozess an über 56 Kontrollpunkten getestet.

Die neue, schweizweite Partnerschaft verdeutlicht Conforamas Engagement für die lokale Kreislaufwirtschaft. Sie vereinfacht den Rücknahmeprozess für die Konsumenten und bietet ihnen die Möglichkeit, im Durchschnitt über 150 CHF für ihre gebrauchten Smartphones zurückzubekommen.

«Die Zusammenarbeit mit Recommerce ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement für die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Geschäftstätigkeit. Dieser neue Service passt perfekt zu unserem Ziel, einen positiven Beitrag zur Reduzierung von Elektronikabfall und zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft zu leisten. Er zeigt auch das Potenzial von Partnerschaften zwischen engagierten Einzelhändlern und dem Know-how eines Experten im Bereich Wiederaufbereitung von Hightech-Produkten», sagt Jérôme Gilg, CEO Conforama Schweiz.

«Wir sind stolz darauf, mit Conforama in der Kreislaufwirtschaft noch einen Schritt weiterzugehen, indem wir nun diesen Rücknahmeservice anbieten. Die Kombination aus lokaler Rücknahme und Vertrieb von qualitativ hochwertigen, wiederaufbereiteten Produkten ist eine der besten Lösungen, um die Abfallproduktion zu bekämpfen und den Markt zu strukturieren. Laut Schätzung möchten immer noch mehr als ein Drittel der Schweizer (39%) ihr altes Smartphone behalten, anstatt es weiterzuverkaufen [2]. Durch Partnerschaften, die zeigen, dass Technologie und Innovation mit Umwelt- und Inflationsthemen einher gehen können, hoffen wir, die Gewohnheiten der Verbraucher positiv verändern zu können», sagt Jérôme Grandgirard, Managing Director DACH bei Recommerce. (Conforama/mc/ps)

[1] Durchschnittliche Vermeidung pro generalüberholtem Smartphone im Vergleich zu einem neuen Smartphone über einen durchschnittlichen Zeitraum von 2 Jahren https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5241-evaluation-de-l-impact-environnemental-d-un-ensemble-de-produits-reconditionnes.html

[2] Recommerce© 2024 Studie «Der Markt für gebrauchte Smartphones», durchgeführt von KANTAR

Über Conforama:

Das in den Bereichen Möbel, Dekoration, Multimedia und Haushaltsgeräte tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Morges (VD) ist seit 1976 in der Schweiz präsent und betreibt hier insgesamt 19 Geschäfte mit rund 1’000 Mitarbeitenden. Die Website www.conforama.ch ist ein wichtiger Akteur im E-Commerce in der Schweiz. Conforama Schweiz ermöglicht es einer breiten Käuferschaft, ihr Zuhause individuell und zu attraktiven Preisen einzurichten.

Über Recommerce Group:

Die Recommerce Group ist der Pionier in Europa im Bereich der Wiederaufbereitung von Hightech-Produkten, insbesondere von Smartphones. Recommerce wurde 2009 in Europa und 2014 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen kauft gebrauchte Geräte auf, bietet Händlern, Privatpersonen und Unternehmen Lösungen für die Rücknahme von Software und Anwendungen an, überholt und verkauft wiederaufbereitete Geräte, darunter Smartphones und Spielkonsolen. Das Unternehmen vertreibt seine generalüberholten Produkte insbesondere unter der eingetragenen Verbrauchermarke «Recommerce©» und vertreibt sie unter www.recommerce.com sowie in zahlreichen europäischen Ländern über Händler und Telekom-Anbieter. Das Unternehmen folgt der Logik einer verantwortungsvollen Kreislaufwirtschaft und fördert die Rücknahme und Wiederverwendung von Geräten durch den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz, die auf den Industriesektor angewendet werden. Recommerce wurde von Pierre-Etienne Roinat, Benoit Varin, Cédric Maucourt und Antoine Jeanjean gegründet und hat sich zu einem der führenden Unternehmen für die Rücknahme und den Wiederverkauf von generalüberholten Hightech-Produkten in Europa entwickelt und beschäftigt derzeit über 180 Mitarbeiter in Europa. Recommerce ist nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 27001 von DNV zertifiziert und trägt das Label RecQ – ReConditionnement de Qualité, das erste europäische Label, das die Qualität des Wiederaufbereitungsprozesses durch DEKRA Certifications zertifiziert, und wurde von Ecovadis für seine CSR-Politik mit Gold bewertet.