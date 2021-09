Dätwyler verkauft Onlinedistributor Reichelt

Altdorf – Mit dem Verkauf des Onlinedistributors Reichelt an Invision wird Dätwyler zum reinen Spezialisten für systemkritische Elastomerkomponenten. Der Vollzug ist im Verlauf des Herbst vorgesehen. In der nun kommenden Phase will sich Dätwyler auf das organische Wachstum und auf gezielte Akquisitionen zur Stärkung des bestehenden Geschäfts fokussieren.

Dätwyler hat mit Invision einen Vertrag für den Verkauf des Tochterunternehmens Reichelt und den damit verbundenen Gesellschaften unterzeichnet. Als Onlinedistributor von elektronischen Komponenten hat Reichelt 2020 mit 280 Mitarbeitenden einen Umsatz von 188 Mio Franken erwirtschaftet. Über Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Invision mit Sitz in Zug und Düsseldorf verfügt als etablierte Beteiligungsgesellschaft über langjährige Investitions- und Managementerfahrung aus mehr als 60 Akquisitionen seit 1997 und will das Potenzial und die Entwicklung von Reichelt zusammen mit dem bestehenden Management weiter mit Kapital und Know-how fördern. (mc/pg)