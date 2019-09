DART Talent & Executive Search: Sasha Savic wird neuer Partner und COO

Zürich – Die DART Talent & Executive Search AG (DART) ernennt Sasha Savic per 1. September 2019 zum neuen Partner und COO. Der 44-jährige Savic wird als Mitglied der Geschäftsführung von Zürich aus die Bereiche Emerging Markets und Corporate Functions sowie den Fintech-Sektor weiter ausbauen und verstärken. Damit unterstreicht DART seine Wachstumsambitionen in der Schweiz sowie in den Regionen EMEA und Asien.

DART, ein auf internationale Talent-Akquisition spezialisiertes Unternehmen und Gewinner des WealthBriefing Swiss Awards 2017 und 2018 als beste Executive Search Firma, erweitert mit Sasha Savic als neuem Chief Operating Officer (COO) die Geschäftsführung. Gleichzeitig wird Savic neuer Partner und somit Mitinhaber des Unternehmens. «Wir freuen uns sehr Sasha in der DART-Familie begrüssen zu dürfen. Sein Know-how, seine Integrität und langjährige internationale Erfahrung sind wichtige Bausteine von denen unsere Kunden profitieren werden und welche wir zugleich für die Implementierung unserer Wachstumsstrategie als Wealth- und Asset-Management- und Fintech Spezialisten benötigen», sagt Managing Partner und DART-Gründer Daniel Aghdami.

Breites Know-how und Expertise in der internationalen Vermögensverwaltung

In den vergangenen 19 Jahren war Sasha Savic für die UBS in der internationalen Vermögensverwaltung tätig. Zuletzt, in der Funktion des Managing Directors, verantwortete er dabei diverse Transformationsprojekte im Global Wealth Management. Nach dem Wirtschaftsstudium stieg Sasha Savic 2000 direkt in den Finance-Bereich der Grossbank in Zürich ein. Wenig später folgten bereits Positionen in New York (2002) und São Paulo (2005). Der Wechsel in die Vermögensverwaltung im lateinamerikanischen Markt bedeutete für Savic die Ausübung weiterer Führungspositionen an der Front und im Market Management. Anschliessend übte er verschiedenste Rollen im Innovations- und Change Bereich der Bank aus. Seit 2016 ist er Mitglied des Beirats der DART Talent & Executive Search AG – diese beratende Rolle erlaubte es ihm schliesslich, zentrale Einblicke in das Unternehmen mitsamt Unternehmenswerten zu gewinnen und schliesslich auch dessen positive Entwicklung mitzugestalten.

Sein breites Expertenwissen und sein Netzwerk in der internationalen Vermögensverwaltung wird Savic nun bei DART zum Einsatz bringen, um mit den Investment-Management- und Fintech- Spezialisten weitere Geschäftsfelder zu erschliessen und das Unternehmen in seiner Expansion zu unterstützen. Sasha Savic ist im Besitz eines Doppelmasters in „Finance“ und „Wealth Management“ der Universitäten Bern und Rochester sowie eines Abschlusses der Fachhochschule Furtwangen. Er lebt zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Zürcher Oberland.

Über DART

Die DART Talent & Executive Search AG ist ein auf internationale Talent-Akquisition spezialisiertes Unternehmen. Als einer der führenden Matchmaker im Bereich Wealth and Asset Management deckt DART Suchmandate in den Märkten Schweiz, EMEA und Asien.

DART Talent & Executive Search AG

Firmeninformationen bei monetas