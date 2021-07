Das Beratungshaus BearingPoint verstärkt seine Präsenz in Genf

Genf / Zürich – BearingPoint verdoppelt bis Ende Jahr sein Genfer Team auf 30 Mitarbeitende. Neben den bisherigen 15 Mitarbeitenden im Bereich Financial Services sollen neu auch die Segmente Energy & Utilities sowie Consumer Goods & Retail einschliesslich Luxury & Watch lokal in der Westschweiz betreut werden.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint verstärkt mit dem Aufbau eines neuen Beratungsteams ihre Präsenz am Standort Genf. Ziel ist es, in der Westschweiz weiter zu wachsen und im engen Zusammenspiel mit den Kunden nachhaltigen Wert zu schaffen.

Derzeit beschäftigt BearingPoint dort ein Team von 15 Mitarbeitenden im Bereich Financial Services unter der Leitung von Stéphane Bellac. Die Management- und Technologieberatung plant die Kapazitäten bis Ende Jahr auf 30 Mitarbeitende zu verdoppeln und neu unter der Verantwortung von Benjamin Gietzendanner die Segmente Energy & Utilities sowie Consumer Goods & Retail einschliesslich Luxury & Watch zu bedienen.

Matthias Roeser, Leiter Schweiz bei BearingPoint: „Mit der Investition in den Standort Genf tragen wir der vermehrten Kundennachfrage nach auf den lokalen Markt zugeschnittenen Beratungsleistungen Rechnung. Wir freuen uns sehr, dass Benjamin Gietzendanner, der Anfang Jahr zu BearingPoint gestossen ist, sich dieser Aufgabe angenommen hat. Sein Leistungsausweis und seine Beratungserfahrung, sowie sein umfassendes lokales Branchenwissen werden beim geplanten starken Ausbau unserer Präsenz in der Westschweiz von grossem Wert sein.“

Benjamin Gietzendanner, Leiter Beratung in der Westschweiz für den Bereich Industrie und Gewerbe: «Dass BearingPoint ein solch breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet, ist ein grosser Vorteil für Unternehmen in der Westschweiz, welche vor vielfältigen Transformationen stehen. Der verschärfte internationale Wettbewerb, die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Leistungsoptimierung, die Risiken und Chancen der Digitalisierung, die Entwicklung des Verbraucherverhaltens, aber auch das Ende der Corona-Krise sind Herausforderungen, denen sich Unternehmen in der Westschweiz unabhängig von ihrer Grösse stellen müssen. Mit BearingPoint können sie sich nun auf einen neuen Partner verlassen, der vor Ort präsent ist und gleichzeitig von der Expertise eines Netzwerks von über 10.000 Beratern profitiert.» (BearingPoint/mc/ps)