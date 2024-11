Deutlich mehr Unternehmenskonkurse im Oktober

Zürich – Die Zahl der Unternehmenspleiten in der Schweiz ist wiederum deutlich angestiegen. Insgesamt wurde im Oktober über 654 Unternehmen ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Dienstag mitteilte. Das ist rund ein Viertel mehr als vor Jahresfrist.

Damit setzte sich der Trend weiter fort: Insgesamt gingen seit Anfang Jahr über 5039 Unternehmen Konkurs. Das waren rund 17 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode im Vorjahr.

Am stärksten war der Zuwachs der Firmenpleiten in der Südwestschweiz, wo die Insolvenzen laut den Angaben um 27 Prozent in die Höhe schnellten. Dahinter folgt die Zentralschweiz (+22%), der Kanton Zürich (+17%) und das Tessin (+14%). Am wenigsten stiegen die Insolvenzen im Espace Mittelland (+9%).

Derweil stieg die Zahl der Neueintragungen ins Handelsregister in derselben Periode um 3 Prozent auf 43’606 neue Firmen an. Am gründungsfreudigsten waren Unternehmer in der Südwestschweiz, wo es zu einer Zunahme von 5 Prozent kam. Leicht weniger Gründungen als im Vorjahr verzeichnete die Nordwestschweiz (-1%). (awp/mc/ps)