Bern – Die Post verkauft das Bikesharing-Unternehmen PubliBike an PubliBike-CEO Markus Bacher, den Fahrrad-Spezialisten Thomas Binggeli (Thömus AG) und den IT-Unternehmer Guido Honegger. Die rund 30 Mitarbeitenden von PubliBike behalten ihre Stelle. PubliBike bleibt als Marke bestehen und wird die bestehenden Bikesharing-Netze weiter betreiben.

Dem Bikesharing-Unternehmen stünden wichtige Investitionen bevor, um sich weiterhin erfolgreich am Markt zu behaupten, schreibt die Post in einer Mitteilung. Die dafür benötigten Mittel wolle man in ihr eigenes Kerngeschäft investieren.

Das Fahrradverleih-Unternehmen PubliBike wurde 2011 von PostAuto in Zusammenarbeit mit der SBB und Rent a Bike gegründet.

PubliBike betreibt acht Bikesharing-Netze (Bern, Zürich, Sottoceneri, Lausanne-Morges, Nyon-La Côte, Freiburg, Sion und Sierre), die total 35 Gemeinden erschliessen. Den 190’000 Kunden stehen schweizweit rund 620 Stationen und mehr als 5300 Velos zur Verfügung. Die Ausleihungen steigen jährlich an. Im Jahr 2021 legten die Kundinnen und Kunden 2,5 Millionen Fahrten auf Fahrrädern von PubliBike zurück. (mc/pg)

PubliBike