DocMorris kehrt mit Übernahme von Medi24 in die Schweiz zurück

Frauenfeld – Die Online-Apotheke DocMorris kehrt mit einer Übernahme auf den Schweizer Markt zurück. Die deutsche Tochtergesellschaft TeleClinic übernimmt den Schweizer Telemedizin-Anbieter Medi24 von Allianz Partners und baut damit das Geschäft mit digitalen Gesundheitsdienstleistungen aus.

Der Kaufpreis liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Franken-Bereich, wie DocMorris am Mittwoch mitteilte. Finanziert werde die Übernahme mit eigenen Mitteln sowie Fremd- und Eigenkapital. Der Vollzug der Transaktion wird für Dezember 2026 erwartet.

Medi24 mit Sitz in Liebefeld bei Bern ist den Angaben zufolge über Partnerschaften mit zahlreichen Schweizer Krankenkassen verbunden. Das Unternehmen biete mehr als 4,6 Millionen Versicherten einen vertraglich zugesicherten telemedizinischen Erstzugang. Dies entspricht laut DocMorris rund der Hälfte aller Versicherten in der Schweiz.

Umsatz von TeleClinic wird annähernd verdoppelt

Mit der Übernahme will DocMorris den Geschäftsbereich Digital Services weiter ausbauen. Der erwartete Jahresumsatz von Medi24 entspricht dabei annähernd jenem von TeleClinic. Zusammengenommen würde sich der Umsatz damit nahezu verdoppeln.

Zudem soll die Übernahme bereits im ersten Jahr einen substanziellen Beitrag zum operativen Ergebnis (EBITDA) von TeleClinic leisten. DocMorris rechnet insbesondere durch die Integration der TeleClinic-Technologie in die Infrastruktur von Medi24 mit Kostensynergien.

TeleClinic und Medi24 sollen dabei in ihren jeweiligen Heimatmärkten weiterhin operativ eigenständig bleiben. Die Übernahme ist laut DocMorris zugleich der erste Schritt, um die Technologieplattform von TeleClinic in weiteren europäischen Ländern einzusetzen.

Rückkehr nach Verkauf an Migros

Bereits früher war DocMorris unter dem damaligen Namen Zur Rose im Schweizer Markt tätig. Anfang 2023 verkaufte die Thurgauer Gruppe ihr Schweizer Apothekengeschäft für rund 360 Millionen Franken an die Migros. Damit konnte sie ihre Schulden weitgehend abbauen und sich auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland konzentrieren.

Mit der Übernahme von Medi24 kehrt DocMorris nun in einem anderen Geschäftsbereich in die Schweiz zurück. Anders als damals steht nicht der Medikamentenversand, sondern das Geschäft mit telemedizinischen Dienstleistungen im Mittelpunkt. (awp/mc/ps)