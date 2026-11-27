Dottikon – Dottikon ES ist im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Der Aargauer Pharmazulieferer wird auch in den nächsten Jahren stark am Standort Dottikon investieren.

Wie Dottikon ES am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftshalbjahr um 6,9 Prozent auf 209,6 Millionen Franken. Die Gewinnzahlen hat der Hersteller von Veredelungschemikalien, Zwischenprodukten und Wirkstoffen für die chemische, Biotech- und pharmazeutische Industrie noch deutlicher gesteigert.

So stieg der operative Gewinn auf der Stufe EBITDA um 18,4 Prozent auf 82,1 Millionen Franken und die entsprechende Marge ging auf 39,2 von 35,4 Prozent hoch. Der EBIT lag mit 64,2 Millionen Franken um 14,6 Prozent über dem Vorjahr und der Reingewinn stieg um fast 17 Prozent auf 55,7 Millionen.

In der Berichtsperiode ist nach Angaben des Unternehmens der Materialaufwand aufgrund des weniger materialintensiven Produktemixes und einer höheren Wertschöpfung um 12 Prozent gesunken. Gleichzeitig wurde die Belegschaft für den Betrieb der neuen Produktionsanlagen weiter aufgebaut. Daher stieg der Personalaufwand um 3 Prozent.

Dottikon ES wies darauf hin, dass die Halbjahreszahlen aufgrund schwankender Rohstoffanteile im Produktmix und der Inbetriebnahme neuer Produktionslinien einer gewissen Volatilität unterliegen und nicht direkt auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden könnten.

Ausbau geht weiter

Dottikon baut schon seit Jahren die eigenen Fertigungskapazitäten aus. In den kommenden fünf Jahren sollen weitere 400 Millionen Franken fliessen, nachdem in den vergangenen fünf Jahren bereits rund 600 Millionen in den Kapazitätsausbau und die entsprechende Infrastruktur gesteckt wurden.

Rund die Hälfte der geplanten Investitionen entfalle auf zusätzliche Produktions- und Lagerkapazitäten. So sollen in 2026/27 zwei weitere Produktionsstrassen der neuen Mehrzweckanlage für die Grossmengenproduktion schrittweise in Betrieb gehen.

Mittelfristig traut sich Dottikon ES trotz zunehmender geopolitischer Unsicherheiten weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum im Markt für die ausgelagerte Entwicklung und Produktion niedermolekularer Pharmawirkstoffe zu. Für diesen Absatzmarkt wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent erwartet.

Globale Überkapazität in Sicht?

In den kommenden fünf bis acht Jahren dürfte sich der Nachfrageüberhang bei den Produktionskapazitäten für niedermolekulare Pharmawirkstoffe weiter verschärfen, so die Einschätzung des Dottikon-Managements. Ab 2035 drohten allerdings erhebliche Überkapazitäten, sollten sämtliche in den USA angekündigten Produktionsanlagen tatsächlich gebaut werden.

Konkrete Umsatz- oder Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 nennt das Unternehmen nicht.

Zu einem Wechsel kommt es zudem in der Geschäftsleitung: Timo Hofmann, der seit 21 Jahren für Dottikon ES tätig ist und die Abteilung Analytik aufgebaut hat, übernimmt per 1. Oktober 2027 die Leitung des Einkaufs. Er löst Thomas Rosatzin ab, der altershalber nach 13 Jahren aus der Geschäftsleitung ausscheidet und das Unternehmen Ende 2027 verlässt. (awp/mc/pg)