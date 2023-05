Dufry erzielt zum Jahresauftakt deutlich mehr Umsatz

Basel – Dufry hat im ersten Quartal 2022 deutlich mehr umgesetzt. Erstmals trug auch die übernommene Autogrill-Gruppe dazu bei. Der Basler Duty-Free-Shop-Betreiber profitierte aber auch von der anhaltenden Erholung des Passagieraufkommens an den internationalen Flughäfen.

Konkret lag der Umsatz von Januar bis März bei 2,36 Milliarden Franken und damit mehr als doppelt so hoch im Vorjahreszeitraum, wie Dufry am Mittwoch mitteilte. Organisch lag das Plus im ersten Jahresviertel bei 51,5 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz klar übertroffen.

Autogrill trägt erstmals zum Umsatz bei

Erstmals konsolidiert wurden Umsätze der italienischen Autogrill, allerdings nur für die Monate Februar und März. Der Zusammenschluss habe einen soliden Start ins Jahr ermöglicht, heisst es im Communiqué. Den Angaben zufolge hat Dufry dabei von einer wachsende globale Nachfrage nach Reisen profitiert.

Auch für die Zukunft sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Demnach will der Reisedetailhändler um 7 bis 10 Prozent wachsen und dank Synergien aus dem Zusammenschluss mit Autogrill die Core-EBITDA-Marge um 75 bis 100 Basispunkte steigern. (awp/mc/pg)