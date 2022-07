Dufry und Autogrill spannen zusammen

Zürich – Nun ist es amtlich: Der Reisedetailhändler Dufry und der italienische Autobahn-Raststätten Betreiber Autogrill haben ihre Fusion beschlossen.

Wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten, wird Autogrill bzw. deren Mehrheitsaktionär Edizione S.p.A. seinen gesamten Anteil von 50,3 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Autogrill auf Dufry übertragen. Edizione wird am Ende der Transaktion mit einem Anteil zwischen 25 und 20 Prozent der grösste Aktionär von Dufry sein. Dies hänge letztlich davon ab, wie viele Autogrill-Aktionäre sich im Rahmen des obligatorischen Übernahmeangebots für den Erwerb von Dufry-Aktien entscheiden.

Das Umtauschverhältnis hätten die beiden Unternehmen auf 0,158 neuen Dufry-Aktien für jede Autogrill-Aktie festgelegt, hiess es in der Mitteilung weiter. Dabei sei das Umtauschverhältnis unter Bezugnahme auf den 3-Monats-VWAP der Autogrill- und Dufry-Aktien vor dem 14. April 2022 vereinbart und entspreche 6,33 Euro pro Autogrill-Aktie und 39,71 (CHF 40,96) pro Dufry-Aktie.

Der Vollzug der Übertragung unterliege der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden, der Zustimmung der Dufry-Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung sowie weiteren Bedingungen, einschliesslich der erforderlichen Zustimmung der Kreditgeber im Rahmen der bestehenden Multiwährungs- und Revolving-Kreditfazilitäten von Dufry.

Rossinyol weiter CEO

Mit Blick auf das Management soll der Verwaltungsrat laut Mitteilung von Juan Carlos Torres präsidiert werden. Xavier Rossinyol wiederum soll die fusionierte Gruppe als CEO leiten während Gianmario Tondato da Ruos, der derzeitige CEO von Autogrill, nach Abschluss der Übertragung die Position des Executive Chairman des nordamerikanischen Geschäfts des fusionierten Unternehmens übernehmen soll. Yves Gerster werde weiterhin als CFO der Gruppe tätig sein.

Die beiden Unternehmen gehe davon aus, jährliche Kostensynergien von rund 85 Millionen Franken freisetzen zu können. Diese dürften sowohl Kostensenkungen als auch Verbesserungen des Bruttogewinns umfassen. Zunächst erwartet Dufry den Angaben zufolge Optimierungsmassnahmen auf der Ebene der Herstellungskosten etwa im Bereich Convenience mit Fokus auf die USA.

Zudem geht Dufry davon aus, die Kosten für die Supportfunktionen zu optimieren und die geschäftsbezogenen Betriebskosten zu senken. Es ist geplant, dass die Synergien in den ersten zwei Jahren nach der Transaktion vollständig realisiert werden.

Die Akten von Dufry steigen um 9.15 Uhr um 5,5 Prozent auf 32,95 Franken.

Dufry erwartet markanten Umsatzanstieg im ersten Halbjahr

Gleichzeitig mit der Fusionsmeldung veröffentlichte Dufry erste Zahlen für das erste Halbjahr 2022. Die Geschäfte des Reisedetailhändlers haben sich deutlich erholt. Der Umsatz etwa werde voraussichtlich um rund 145 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit.

Dabei näherten sich die Geschäfte wieder dem Vorkrisenniveau an. Bei den Regionen mit der besten Entwicklung sei im ersten Semester das Niveau von 2019 bereits erreicht oder übertroffen worden, so Dufry. Insbesondere in den USA habe sich der Inlandmarkt und die Zunahme des transatlatischen Reiseverkehrs positiv ausgewirkt. Auch Mittelamerika, die Karibik sowie die Mittelmeerländer in Europa hätten sich gut entwickelt.

Die Umsatzzahlen hätten sich dabei monatlich stetig verbessert. Im zweiten Quratal lagen die Nettoumsätze auf Gruppenebene im April noch 23 Prozent unter dem Wert von 2019, ehe sie sich im Mai auf -15 Prozent und -13 Prozent im Juni verbessert hätten, so die Meldung. Der Equity-Free-Cash-Flow lag im ersten Halbjahr bei 150 Millionen Franken, was dem im Vorfeld erwarteten Wert entspreche.

Die vollständigen Halbjahreszahlen will Dufry am 9. August vorlegen. Die ausserordentliche Generalversammlung, an der die Aktionäre über den Zusammenschluss mit Autogrill befinden, ist für den 31. August geplant. (awp/mc/pg)