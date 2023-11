Ein Blick in die Zukunft der Bildung: Das Polaris-Pilotprojekt an der Oberstufe Oberägeri

Oberägeri – Die Oberstufe Oberägeri startet am Montag, den 27. November 2023, ein einmonatiges Pilotprojekt namens Polaris. Hierbei werden verschiedene Ansätze zur Neugestaltung des Schulalltags erprobt und die gewonnenen Erkenntnisse sollen das zukünftige Schulsystem der Gemeinde prägen.

Die kommenden Schulwochen bis Ende Dezember gestalten sich für Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der Oberstufe Oberägeri besonders. Im Fokus steht die Idee des selbstorganisierten Lernens: Während des Polaris-Projekts entwerfen die Lernenden ihren eigenen Wochenplan und treffen eigenständige Entscheidungen darüber, wann und wie sie bestimmte Lerninhalte angehen.

Individuelles Lerntempo

In den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, RZG und Natur & Technik sind die Lernziele vorgegeben. Allerdings liegt es nun in der Hand der Schülerinnen und Schüler, ob sie den Stoff intensiver geführt oder eigenständiger erarbeiten und wann sie den Leistungsnachweis ablegen. Ziel ist es, dem individuellen Lerntempo gerecht zu werden und die gewonnene Zeit für persönliche Förderung und Interessen zu nutzen.

Das Projekt ist eine Erweiterung von Sek 1 plus, welches im kantonalen Konzept offene Unterrichtsformen vorsieht: «Unterrichts- und Arbeitsformen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern an vorgegeben Lerninhalten sowie auch an ihren individuellen Zielen zu arbeiten. Gleichzeitig können die Lehrpersonen gezielt überfachliche Kompetenzen aufbauen und fördern. Schülerinnen und Schüler werden somit befähigt eigenverantwortlich, sowohl selbstständig als auch mit- und voneinander zu lernen.»

In einem sich schnell weiterentwickelndem Alltag ist es von entscheidender Bedeutung, als Schule den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Schule Oberägeri setzt auf Innovation, um die Jugendlichen bestmöglich auf das Leben und den Arbeitsalltag vorzubereiten. (Schule Oberägeri/mc/hfu)

Schule Oberägeri